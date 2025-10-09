Θλίψη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Έφυγε από τη ζωή ο Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο

Ο Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο, ο διάσημος Αργεντινός προπονητής της Μπόκα Τζούνιορς απεβίωσε σε ηλικία 69 ετών, μετά από χρόνια μάχη με τον καρκίνο, σκορπίζοντας την θλίψη στον κόσμο του ποδοσφαίρου.

Ο 69χρονος τεχνικός μιας εκ των κορυφαίων ομάδων του κόσμου, έδινε μάχη με τον καρκίνο του προστάτη από το 2017. Η καταπόνηση της υγείας του ήταν και ο λόγος που στο Κυριακάτικο παιχνίδι πρωταθλήματος κόντρα στην Νιούελς Ολντ Μπόις που παρακολουθήσατε από το YouTube του Athletiko, στον πάγκο της ομάδας βρισκόταν ο βοηθός προπονητή, Κλαούντιο Ουμπέδα.

Το μεσημέρι της Δευτέρας, η Μπόκα Τζούνιορς εξέδωσε την πρώτη επίσημη ανακοίνωσή της από τη στιγμή που ο προπονητής είχε αρχίσει να απουσιάζει από τις προπονήσεις και τους αγώνες. Η ανακοίνωση ανέφερε:

«Η Μπόκα Τζούνιορς ενημερώνει ότι ο Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή κατ’ οίκον λαμβάνοντας συνεχή φροντίδα από την ιατρική του ομάδα και την ιατρική ομάδα του συλλόγου. Είμαστε με τον Μιγκέλ και την οικογένειά του αυτή τη στιγμή», ανέφερε η ανακοίνωση.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, ο Ρούσο έχει νοσηλευτεί αρκετές φορές για σύντομα χρονικά διαστήματα. Ο Κλαούντιο Τάπια, πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Αργεντινής (AFA), είχε εκφράσει την υποστήριξή του στον προπονητή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Καλή δύναμη σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, αγαπητέ Μιγκέλ. Όλο το ποδόσφαιρο της χώρας είναι μαζί σου».

El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.



Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo.



Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este… pic.twitter.com/czsB6lmNnq — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 8, 2025

Με τον θάνατό του, το αργεντίνικο ποδόσφαιρο χάνει έναν από τους πιο διακεκριμένους προπονητές του, που θα μείνει στη μνήμη για τις επιτυχίες του με τη Μπόκα Τζούνιορς. Ο διακεκριμένος προπονητής έδινε μάχη με τον καρκίνο του προστάτη από το 2017, η οποία στη συνέχεια επιβαρύνθηκε από καρκίνο της ουροδόχου κύστης. Βρισκόταν σε ιατρική άδεια από τα τέλη Σεπτεμβρίου, λαμβάνοντας ειδική φροντίδα στο σπίτι του.

Ο Ρούσο διαγνώστηκε με την επάρατη νόσο στις 31 Ιουλίου 2017, ενώ ήταν προπονητής της Μιγιονάριος στην Κολομβία, και παρά την ασθένειά του, επέλεξε να παραμείνει στον πάγκο. Την ίδια χρονιά οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος απέναντι στην Ιντεπεντιέντε Σάντα Φε. Ο τελευταίος του αγώνας στον πάγκο της Μπόκα Τζούνιορς ήταν η ισοπαλία 2-2 με τη Σεντράλ Κόρδοβα στις 21 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια της οποίας παρέμεινε καθισμένος στον πάγκο σε όλο το παιχνίδι.

Η πιο πρόσφατη θητεία του Ρούσο στη Μπόκα Τζούνιορς ήταν η τρίτη του στον σύλλογο. Στην πρώτη του περίοδο κατέκτησε το Κόπα Λιμπερταδόρες του 2007 απέναντι στη Γκρέμιο και έχασε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων από τη Μίλαν. Στη δεύτερη (2020–2021) κέρδισε το πρωτάθλημα Αργεντινής, το κύπελλο και έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του Κόπα Λιμπερταδόρες, όπου αποκλείστηκε από τη Σάντος.

Ο Ρούσο εργάστηκε επίσης σε αρκετούς συλλόγους της Αργεντινής, ανάμεσά τους οι Λανούς, Λος Άντες, Εστουδιάντες, Κολόν ντε Σάντα Φε, Βέλεζ Σάρσφιλντ, Σαν Λορέντσο και Ράσινγκ Κλουμπ, καθώς και σε ομάδες εκτός Αργεντινής, με ομάδες όπως η Ουνιβερσιδάδ δε Τσίλε, η Ουνιόν Ντεπορτίβα Σαλαμάνκα (Χιλή), η Μορέλια (Μεξικό), οι Μιγιονάριος, η Αλιάνσα Λίμα, η Σέρο Πορτένιο και η Αλ Νασρ (Σαουδική Αραβία).



Στην καριέρα του ως ποδοσφαιριστής, ο Ρούσο αγωνίστηκε ως αμυντικός μέσος για την Εστουδιάντες, την μοναδική του ομάδα, όπου έπαιξε 435 αγώνες και σημείωσε 11 γκολ μεταξύ 1975 και 1989. Με την εθνική ομάδα της Αργεντινής είχε 17 συμμετοχές.



