Το ανύπαρκτο οφσάιντ που στέρησε την πρόκριση στο Μουντιάλ για το Πράσινο Ακρωτήρι (vids)

Η Εθνική ομάδα του Πράσινου Ακρωτηρίου είχε μία μεγάλη ευκαιρία να «κλειδώσει» την συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο για πρώτη φορά στην ιστορία του, αν έκανε «διπλό» κόντρα στην Λιβύη για την 9η αγωνιστική του 4ου γκρουπ των προκριματικών της Αφρικανικής Ομοσπονδίας.



Λίγο πριν την λήξη της αναμέτρησης και με το σκορ στο 3-3, ο μεσοεπιθετικός Μοντέιρο βρέθηκε τετ-α-τετ με τον αντίπαλο τερματοφύλακα, πλάσαρε ιδανικά για το 3-4 και το «διπλό» που θα έστελνε το Πράσινο Ακρωτήρι στα γήπεδα της Αμερικής. Το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ από τον επόπτη , κάνοντας έξαλλους τους παίκτες και το επιτελείο του Πράσινου Ακρωτηρίου καθώς όπως φαίνεται και από τα ριπλέι , η απόφαση ήταν 100% λανθασμένη.

🚨 🇨🇻 Cape Verde missed a HUGE chance to qualify to the 2026 FIFA World Cup after an AWFUL offside call!



❌ 🇨🇻 Cape Verde were denied a goal in the 90+7th minute, and are yet to become the FIFA World Cup DEBUTANTS!pic.twitter.com/iZ3ObQFt32 — Football Rankings (@FootRankings) October 8, 2025

Παρόλα αυτά , οι ελπίδες του Πράσινου Ακρωτηρίου για πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο είναι ακόμα στο... χέρι του, καθώς αν κερδίσει την Σουαζιλάνδη στην έδρα του την τελευταία αγωνιστική εξασφαλίζει την πρώτη θέση στον όμιλο και την απευθείας πρόκριση.