Το ανύπαρκτο οφσάιντ που στέρησε την πρόκριση στο Μουντιάλ για το Πράσινο Ακρωτήρι (vids)
Μια λανθασμένη απόφαση του επόπτη, στέρησε την νίκη και την πρόκριση στο Μουντιάλ στο Πράσινο Ακρωτήρι, για πρώτη φορά στην ιστορία του.
Η Εθνική ομάδα του Πράσινου Ακρωτηρίου είχε μία μεγάλη ευκαιρία να «κλειδώσει» την συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο για πρώτη φορά στην ιστορία του, αν έκανε «διπλό» κόντρα στην Λιβύη για την 9η αγωνιστική του 4ου γκρουπ των προκριματικών της Αφρικανικής Ομοσπονδίας.
Λίγο πριν την λήξη της αναμέτρησης και με το σκορ στο 3-3, ο μεσοεπιθετικός Μοντέιρο βρέθηκε τετ-α-τετ με τον αντίπαλο τερματοφύλακα, πλάσαρε ιδανικά για το 3-4 και το «διπλό» που θα έστελνε το Πράσινο Ακρωτήρι στα γήπεδα της Αμερικής. Το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ από τον επόπτη , κάνοντας έξαλλους τους παίκτες και το επιτελείο του Πράσινου Ακρωτηρίου καθώς όπως φαίνεται και από τα ριπλέι , η απόφαση ήταν 100% λανθασμένη.
Παρόλα αυτά , οι ελπίδες του Πράσινου Ακρωτηρίου για πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο είναι ακόμα στο... χέρι του, καθώς αν κερδίσει την Σουαζιλάνδη στην έδρα του την τελευταία αγωνιστική εξασφαλίζει την πρώτη θέση στον όμιλο και την απευθείας πρόκριση.