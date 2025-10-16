Ξέρετε τι είναι η μωβ κάρτα που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σε αγώνα ποδοσφαίρου;

Μια νέα εποχή με τη χρήση της τεχνολογίας στο ποδόσφαιρο έλαβε μέρος στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ20 μεταξύ του Μαρόκου και της Γαλλίας. Πέρα από τη δραματική πρόκριση των Μαροκινών στον τελικό, η αναμέτρηση έγραψε ιστορία, καθώς εγκαινιάστηκε επίσημα η χρήση της «μωβ κάρτας» για την ενεργοποίηση του συστήματος Football Video Support (FVS), γνωστού ως «challenge».

Ο προπονητής του Μαρόκου, Μοχάμεντ Ουάχμπι, ήταν αυτός που έκανε την πρώτη επίσημη χρήση του νέου καινοτόμου και πρωτοποριακού εργαλείου σε διοργάνωση παγκόσμιου επιπέδου. Το γεγονός σημειώθηκε στο 72ο λεπτό, όταν ένας από τους επιθετικούς έπεσε μέσα στην μεγάλη περιοχή της Γαλλίας. Παρά την απόφαση του διαιτητή, Γκουστάβο Τεχέρα, να συνεχιστεί το παιχνίδι, ο Ουάχμπι αμφισβήτησε την ετυμηγορία, σήκωσε τη μωβ κάρτα, ζητώντας άμεσα επανεξέταση της φάσης μέσω βίντεο.

During the U20 World Cup semi-final, Morocco coach Mohamed Ouahbi used the new 'challenge card' introduced by FIFA to allow a manager to call for a VAR review, challenging a possible refereeing error 😳🟦



Ο διαιτητής κινήθηκε προς την οθόνη για το on-field review, διατηρώντας τελικά την αρχική του απόφαση και μη καταλογίζοντας πέναλτι. Παρόλα αυτά, η κίνηση του Ουάχμπι έμενε στη ιστορία.

Όσον αγορά το αγωνιστικό σκέλος, το Μαρόκο πανηγύρισε μία επική πρόκριση απέναντι στη Γαλλία, με τον τρίτο τερματοφύλακα Αμπντελακίμ Ελ Μεσμπαχί να εξελίσσεται σε μεγάλο ήρωα στη διαδικασία των πέναλτι.

FVS: Η νέα καινοτομία της FIFA

Το σύστημα Football Video Support (FVS), αποτελεί μια νέα στρατηγική επιλογή της FIFA. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας, ο θρυλικός Πιερλουίτζι Κολίνα, ξεκαθάρισε ότι το FVS δεν έχει σκοπό να αντικαταστήσει το VAR. Αντιθέτως, το FVS είναι μια πιο προσιτή και οικονομική λύση συγκριτικά με το VAR, σχεδιασμένο για να παρέχεται στους διαιτητές σε διοργανώσεις και μικρότερες λίγκες με περιορισμένους πόρους, όπως η ιταλική Serie C όπου δοκιμάστηκε αρχικά.

Η χρήση του «challenge» επιτρέπεται μόνο στον προπονητή (ή τον ανώτερο αξιωματούχο) και πρέπει να γίνει αμέσως μετά το περιστατικό. Το σύστημα ενεργοποιείται μόνο σε περιπτώσεις που σχετίζονται με γκολ, πέναλτι ή άμεσες κόκκινες κάρτες.