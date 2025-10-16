Μουντιάλ 2026: Ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο τα εισιτήρια - Ρεκόρ αιτήσεων από 210 χώρες

Απίστευτη ζήτηση καταγράφεται για το Μουντιάλ 2026, το οποίο θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, με τη FIFA να ανακοινώνει ότι ξεπεράστηκε το όριο του ενός εκατομμυρίου πωλήσεων των εισιτηρίων, μετά την ολοκλήρωση της φάσης προπώλησης VISA.

Η προπώληση, που ξεκίνησε στα μέσα Σεπτεμβρίου, προκάλεσε «χαμό» από την πρώτη ημέρα, καθώς πάνω από 1,5 εκατομμύριο αιτήσεις εισιτηρίων κατατέθηκαν από 210 χώρες!

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Ομοσπονδία, οι φίλαθλοι από 212 χώρες και περιοχές απέκτησαν εισιτήρια, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό να βρίσκονται (όπως ήταν αναμενόμενο) στην κορυφή της λίστας. Ακολούθησαν η Αγγλία, η Γερμανία, η Βραζιλία, η Ισπανία, η Κολομβία, η Αργεντινή και η Γαλλία.

Μέχρι στιγμής, 28 εθνικές ομάδες έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ απομένουν ακόμη 20 θέσεις για να συμπληρωθεί το παζλ του ιστορικού τουρνουά, που για πρώτη φορά θα φιλοξενήσει 48 ομάδες.

Οι δηλώσεις Ινφαντίνο

REUTERS

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, δήλωσε ενθουσιασμένος για το ρεκόρ πωλήσεων: «Τι συναρπαστικό ορόσημο στο δρόμο για το 2026. Σήμερα γιορτάζουμε την υπέρβαση του ενός εκατομμυρίου εισιτηρίων μετά την προπώληση VISA. Είναι μια φανταστική απόδειξη ότι το πιο φιλόδοξο και χωρίς αποκλεισμούς Παγκόσμιο Κύπελλο που έγινε ποτέ δημιουργεί τεράστιο παγκόσμιο ενθουσιασμό».

Η πρώτη φάση των δημόσιων πωλήσεων θα ξεκινήσει στις 27 Οκτωβρίου, προσφέροντας μεμονωμένα εισιτήρια για αγώνες, αλλά και πακέτα για συγκεκριμένες ομάδες ή στάδια, όπως ανακοίνωσε η FIFA.