Η Εθνική Ελλάδας κατρακύλησε στην 48η θέση της FIFA - «Πληρώνει» τις ήττες σε Σκωτία και Δανία

Η Εθνική Ελλάδας είδε τη θέση της στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA να υποχωρεί δραματικά, καθώς έπεσε από την 40ή στην 48η θέση, καταγράφοντας απώλεια 21,73 βαθμών. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες πτώσεις στο τελευταίο διεθνές παράθυρο, με τη FIFA να δημοσιοποιεί τη νέα λίστα στις 23 Οκτωβρίου.



Η αρνητική αυτή μεταβολή οφείλεται κυρίως στις δύο ήττες που υπέστη το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα απέναντι σε Σκωτία και Δανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αποτελέσματα που όχι μόνο στοίχισαν βαθμούς, αλλά ανέκοψαν και τη δυναμική που είχε χτιστεί μετά τις επιτυχίες του Nations League.



Η νέα κατάταξη ουσιαστικά «μηδενίζει» την πρόοδο που είχε σημειωθεί το τελευταίο έτος, επαναφέροντας την Εθνική στα επίπεδα του 2023.Εφόσον δεν υπάρξει άμεση αγωνιστική ανάκαμψη στα επόμενα παιχνίδια, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς κινδυνεύει να τοποθετηθεί στο 4ο γκρουπ, γεγονός που θα κάνει ακόμη πιο δύσκολο το έργο της πρόκρισης.



Η επόμενη διεθνής «διακοπή» και οι αναμετρήσεις του Nations League 2026/27 θα αποτελέσουν «τεστ επιβίωσης» για την Εθνική, που καλείται να βρει ξανά τη σταθερότητα και το πνεύμα νίκης.