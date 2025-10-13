«Δεν σταματώ (να τραγουδώ ποτέ)» - Το συγκλονιστικό ευχαριστήριο βίντεο της Εθνικής προς τον κόσμο

Παρόλο που η εθνική μας έχασε στην Κοπεγχάγη, και εξανεμίστηκαν οι όποιες ελπίδες υπήρχαν για πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, ο κόσμος δήλωσε βροντερό παρών.

Η εθνική δεν τα κατάφερε ούτε απέναντι στην Δανία και μένει εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου και για έκτη φορά εκτός τελικής φάσης μεγάλης διοργάνωσης. Να θυμίσουμε οτι η εθνική έχει να βρεθεί σε τελική φάση 11 χρόνια, όταν είχε βρεθεί στα γήπεδα της Βραζιλίας για το Μουντιάλ του 2014. Θα πρέπει να περιμένουμε λοιπόν ακόμα δυο χρόνια, μέχρι να έρθει η στιγμή να διεκδικήσουμε την πρόκρισή μας στο Euro του 2028.

Παρόλη την απογοήτευση, ο κόσμος που ταξίδεψε στην Κοπεγχάγη, και ήταν πολύς, δεν σταμάτησε να εμψυχώνει την εθνική μας, παρόλο το βαρύ αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν, λίγες ώρες μετά την ήττα στο «Πάρκεν», ο επίσημος λογαριασμός της «γαλανόλευκης» ανήρτησε ένα βίντεο στα social media με τους Τσιμίκα και Σιώπη φανερά συγκινημένους και παράλληλα τον κόσμο να τους χειροκροτεί για την προσπάθειά τους, γράφοντας στην λεζάντα «ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΩ (να τραγουδώ ποτέ). Σας ευχαριστούμε».

Το συγκινητικό βίντεο της εθνικής: