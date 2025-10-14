Συνάντηση του Μάκη Γκαγκάτση με εκπροσώπους της UEFA - Έντονα παράπονα για τη διαιτησία

Εκτός από τα δικά της λάθη και όλα όσα - δεν - έκανε η Εθνική ομάδα στα δύο ματς με τη Σκωτία και τη Δανία, που την άφησαν εκτός Μουντιάλ, υπήρξαν παράπονα και από τη διαιτησία. Τα οποία και εκδήλωσε στην τοποθέτησή του στα media ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, μετά το τέλος του αγώνα στη Δανία.

Η Ελλάδα διαμαρτύρεται για την αντιμετώπιση που είχε στο ματς με τη Σκωτία στη Γλασκώβη και κυρίως για το πέναλτι που δε δόθηκε πάνω στον Φώτη Ιωαννίδη με το σκορ στο εις βάρος της 2-1. Και γενικότερα φάνηκε να υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση των διαιτητών στην Εθνική ομάδα της Σκωτίας σε σχέση με την αντίστοιχη της Ελλάδας, αφού οι Σκωτσέζοι είχαν υπέρ τους σφύριγμα και στο παιχνίδι με την Λευκορωσία, όταν οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν σε 1-1 με το γκολ να ακυρώνεται λόγω ανύπαρκτου φάουλ στη μεσαία γραμμή.

Eurokinissi

Αν η Λευκορωσία είχε καταφέρει να πάρει αποτέλεσμα στη Σκωτία, τότε η Ελλάδα θα ήταν ακόμα και σήμερα στο παιχνίδι της πρόκρισης. Θέλοντας δύο νίκες δικές της και δύο ήττες των Σκωτσέζων και καθώς έρχεται το μεταξύ τους παιχνίδι τον Νοέμβριο.

Αυτές οι διαιτησίες δεν έφεραν την αντίδραση του Γκαγκάτση μόνο στις δηλώσεις του, αλλά απευθύνθηκε και θεσμικά προς την UEFA για να εκφράσει τα παράπονά του. Είχε συνομιλία με τον Θόδωρο Θεοδωρίδη, με τον οποίο έτσι κι αλλιώς έχουν συχνή επαφή, ενώ συνομίλησε και με άλλους εκπροσώπους της UEFΑ εκφράζοντας τα παράπονα της ελληνικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας όσον αφορά την αντιμετώπιση της Εθνικής ομάδας από τη διαιτησία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Πηγή: Athletiko