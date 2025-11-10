Πρόστιμο της ΕΠΟ στον Ολυμπιακό για το ματς με το Βόλο - Οριστική αποβολή της Ρόδου από τη Γ' Εθνική

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ) ανακοίνωσε σήμερα (10/11) μία σειρά από ποινές, τις οποίες επιβάλλει στους συλλόγους λόγω παραβάσεων σε αναμετρήσεις πρωταθλημάτων εθνικών κατηγοριών, αλλά και του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Ανάμεσά τους, επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο 1.000 ευρώ στην ΠΑΕ Ολυμπιακός για πειθαρχική παράβαση στον αγώνα Κυπέλλου εναντίον του ΝΠΣ Βόλος, που διεξήχθη στο στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στις 29 Οκτωβρίου 2025.

H πιο σημαντική ποινή, που ανακοινώθηκε αφορά την ομάδα του ΑΣ Ρόδος. Οι Ροδίτες κηρύχθηκαν πειθαρχικά ελεγκτέοι και τιμωρήθηκαν με αποβολή από το πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής και υποβιβασμό στο τοπικό πρωτάθλημα της ΕΠΣ Δωδεκανήσου.

Η ανακοίνωση των αποφάσεων της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ

«Επιβάλλει στην ΠΑΕ Ολυμπιακός χρηματική ποινή ύψους χιλίων (1.000) ευρώ για πειθαρχική παράβαση στον αγώνα Κυπέλλου Ελλάδας ΠΑΕ Ολυμπιακός - ΠΑΕ ΝΠΣ Βόλος στις 29/10/2025 στο γήπεδο "Γ. Καραϊσκάκης".



Επιβάλλει στο σωματείο Αχαρναϊκός ΑΟ τις εξής πειθαρχικές ποινές: α) απώλεια τριών (-3) βαθμών από το πρωτάθλημα Α΄ Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών, αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, β) απώλεια του αγώνα που είχε οριστεί για τις 02-11-2025, με την ποδοσφαιρική ομάδα του σωματείου Αστέρας Τρίπολης για το πρωτάθλημα της Α΄ Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών, 6ης αγωνιστικής, περιόδου 2025-2026, με διαφορά τερμάτων 0-3, γ) χρηματική ποινή ύψους 300 ευρώ και δ) αποβολή από το πρωτάθλημα στο οποίο μετέχει και υποβιβασμός αυτού στην αμέσως κατώτερη κατηγορία.



Επιβάλλει στο σωματείο ΑΟ Μιλτιάδης χρηματική ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ (15 παρ. 3 Iβ ΠΚ ΕΠΟ) για πειθαρχική παράβαση στον αγώνα Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας ΑΟ Μιλτιάδης - ΠΑΣ Πύργος στις 26/10/2025.



Επιβάλλει στο σωματείο Στίλβη Χανίων χρηματική ποινή ύψους διακοσίων (200) ευρώ για πειθαρχική παράβαση στον αγώνα Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών Στίλβη Χανίων - ΑΟ Χανιά στις 22/10/2025.



Κηρύσσει το σωματείο «ΑΣ ΡΟΔΟΣ» πειθαρχικά ελεγκτέο για το αναλυτικά αναφερόμενο στο σκεπτικό πειθαρχικό αδίκημα και του επιβάλλει εξής πειθαρχικές ποινές: α) απώλεια, με διαφορά τερμάτων 0-3, του αγώνα που είχε ορισθεί για τις 25.10.2025 με την ποδοσφαιρική ομάδα του σωματείου «ΑΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ» για το πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας, 5ου Ομίλου, 6ης αγωνιστικής, 1ης φάσης, αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, β) χρηματική ποινή, ύψους τριακοσίων (300) ευρώ, γ) αποβολή από το πρωτάθλημα και υποβιβασμός στην αμέσως κατώτερη κατηγορία».