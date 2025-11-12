ΕΠΟ: Η... ευρηματική ανακοίνωση του νέου site με τη βοήθεια του ChatGPT (video)

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε την επίσημη έναρξη λειτουργίας του νέου epo.gr, το οποίο θα είναι διαθέσιμο από την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου. Η ημερομηνία δεν είναι τυχαία, καθώς την ίδια μέρα, το 1926, ιδρύθηκε η Ομοσπονδία, σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη του 100ού έτους ιστορίας της.

Η νέα ιστοσελίδα έρχεται με μοντέρνο σχεδιασμό, ανανεωμένο περιεχόμενο και φιλικότερη πλοήγηση, με στόχο να προσφέρει στους φιλάθλους μια πιο εύκολη και διαδραστική εμπειρία. Η ΕΠΟ φιλοδοξεί μέσω αυτής της ανανέωσης να κάνει ένα σημαντικό βήμα στην ψηφιακή της αναγέννηση, σε μια εποχή που το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει ανάγκη από διαφάνεια, εξωστρέφεια και τεχνολογική εξέλιξη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το προωθητικό video που συνοδεύει την ανακοίνωση: με αυτοσαρκαστικό χιούμορ, παρουσιάζει έναν χρήστη να αναζητά πληροφορίες για το νέο site μέσω… ChatGPT, συνδέοντας έτσι την ψηφιακή μετάβαση της Ομοσπονδίας με την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Δείτε το χιουμοριστικό Video της ΕΠΟ