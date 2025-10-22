Πειθαρχική δίωξη σε βάρος της ΑΕΚ από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα

Η ΕΠΟ κατήγγειλε ότι ο πρόεδρος της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, προπηλακίστηκε από οπαδούς της ΑΕΚ στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας πριν τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, γεγονός που τον ανάγκασε να αποχωρήσει. Τρεις μέρες μετά, ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας άσκησε πειθαρχική δίωξη κατά της ΠΑΕ ΑΕΚ για υβριστικές φράσεις προς τον Λανουά, με την ομάδα να κινδυνεύει με τιμωρία. Η ΕΠΟ ζήτησε τον εντοπισμό και την τιμωρία των υπευθύνων, τονίζοντας πως δεν θα ανεχθεί καμία προσπάθεια εκφοβισμού ή υπονόμευσης της ΚΕΔ, ενώ θα κινηθεί νομικά κατά όσων συντηρούν κλίμα τοξικότητας γύρω από τον Γάλλο αξιωματούχο.

Θυμίζουμε ότι η ΕΠΟ μετά το περιστατικό με τον Λανουά στη Νέα Φιλαδέλφεια είχε προχωρήσει στην εξής διαρροή:



«Η ΕΠΟ έχει πλήρη γνώση του προπηλακισμού που υπέστη ο πρόεδρος της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, πριν από την έναρξη του αγώνα ΑΕΚ–ΠΑΟΚ. Είναι προφανές ότι η γηπεδούχος ΠΑΕ, η οποία ευθύνεται για την οργάνωση και την ασφάλεια του αγώνα, οφείλει να συμβάλει αποφασιστικά στον εντοπισμό και στην παραδειγματική τιμωρία όσων ανάγκασαν τον κ. Λανουά να αποχωρήσει από το γήπεδο.



Παράλληλα, ενώπιον της δικαιοσύνης θα κληθούν όσοι κινούνται στο άμεσο περιβάλλον της ΠΑΕ ΑΕΚ και με συστηματικό τρόπο δημιουργούν κλίμα τοξικότητας και μίσους κατά των επιλεγμένων από την UEFA στελεχών της ΚΕΔ, ειδικότερα δε κατά του κ. Λανουά. Όλα τα συναφή δημοσιεύματα και αποδεικτικά στοιχεία θα διαβιβαστούν αμέσως στις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη σε φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς.



Καμία προσπάθεια εκφοβισμού ή υπονόμευσης της λειτουργίας της ΚΕΔ δεν θα γίνει ανεκτή ή θα μείνει ατιμώρητη».