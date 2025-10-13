Δικαίωση για τον ΟΦΗ: Δε θα του αφαιρεθούν οι τρεις βαθμοί λόγω οφειλής

Μία σημαντική απόφαση για τη φετινή πορεία του ΟΦΗ στη Super League 1 εκδόθηκε σήμερα (13/10) από το Τριμελές Εφετείο Αθηνών.

Η ομάδα από το Ηράκλειο, παρά την αρχική απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ για αφαίρεση τριών βαθμών, λόγω οφειλής της ΠΑΕ στον πρώην ποδοσφαιριστή της, Θανάση Παπάζογλου, προσέφυγε στα πολιτικά δικαστήρια αμφισβητώντας την αναγνώριση διαδοχής παλιάς και νέας ΠΑΕ.

Η απόφαση του Τριμελές Εφετείου δικαίωσε τους Κρητικούς, αφού αποδέχεται την αίτηση έκδοσης προσωρινής διαταγής του ΟΦΗ και προβλέπει πως η απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου δε θα εκτελεστεί.

Τι αποφάσισε το Δικαστήριο

«Α) Την αναστολή εκτελεστότητας της απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ.



Β) Την έκδοση προσωρινής διαταγής έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925.

Τι θα γίνει με τους βαθμούς

Η απόφαση σηματοδοτεί δύο σημαντικές εξελίξεις σχετικά με το βαθμολογικό πίνακα της Super League 1.

Ο ΟΦΗ γλίτωσε την αφαίρεση τριών βαθμών από το πρωτάθλημα της Super League αλλά και τριών βαθμών από κάθε επόμενο αγώνα.



Η ομάδα του Ηρακλείου εκπροσωπήθηκε στο δικαστήριο από τον αντιπρόεδρο, Ηλία Πουρσανίδη με πέντε δικηγόρους, ενώ εκεί βρέθηκε και ο Θανάσης Παπάζογλου αλλά και η ΕΠΟ.