ΟΦΗ-Κηφισιά 1-3: Ο Τεττέη «χάλασε» την πρεμιέρα των Κρητικών στο Παγκρήτιο

Στην επιστροφή του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο στάδιο μετά από 16 χρόνια, η Κηφισιά ήταν ανώτερη και απέδρασε με εντυπωσιακό 3-1 . Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο άνοιξε το σκορ στο 39’ με τον Παντελίδη, εκμεταλλεύτηκε την αριθμητική υπεροχή από το 43’ λόγω της αποβολής του Σενγκέλια και παρότι οι Κρητικοί ισοφάρισαν στο 68’ με τον Ανδρούτσο, είχε διπλή απάντηση. Ο Ανδρέας Τεττέη, που είχε βάλει το χεράκι του και στο πρώτο γκολ, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Στο 80’ έγραψε το 1-2 και στο 94’ έβγαλε την ασίστ για το τελικό 1-3. Η Κηφισιά έφτασε έτσι τους επτά βαθμούς, ενώ ο ΟΦΗ έμεινε καθηλωμένος στους τρεις και γνώρισε την αποδοκιμασία των φιλάθλων του για την αποκαρδιωτική εμφάνιση σ’ ένα αγωνιστικό χώρο που μόνο για ποδόσφαιρο δεν ήταν.

Το ματς

Το πρώτο ημίχρονο στο Παγκρήτιο Στάδιο είχε έντονο ρυθμό και πολλές μονομαχίες στον χώρο του κέντρου, με την Κηφισιά να είναι ελαφρώς ανώτερη. Οι φιλοξενούμενοι είχαν συνεχείς επισκέψεις στην περιοχή του ΟΦΗ, αναγκάζοντας τον Χριστογεώργο να κάνει σωτήριες αποκρούσεις σε τελικές προσπάθειες των Σιμόν και Πόμπο. Οι Κρητικοί προσπάθησαν να απαντήσουν κυρίως με τον Αποστολάκη, αλλά οι φάσεις τους ήταν περιορισμένες και η επιθετική τους ανάπτυξη προβληματική. Η ομάδα των βορείων προαστίων έβγαλε συνδυασμούς από τα άκρα και πίεσε με διαδοχικές ευκαιρίες, πριν καταφέρει να ανοίξει το σκορ λίγο πριν την ανάπαυλα. Μετά από εξαιρετική κίνηση του «οδοστρωτήρα» Τεττέη και πάσα στον χώρο του Αντόνισε, ο Παντελίδης βγήκε μόνος απέναντι στον κίπερ των Κρητικών και πλάσαρε ιδανικά για το 0-1 στο 40'. Το ματς πήρε ένταση λίγο πριν τη λήξη του πρώτου μέρους, με αψιμαχίες μεταξύ παικτών και αποβολή του Σενγκέλια, ο οποίος φάνηκε να τραβάει τα μαλλιά του Αντόνισε.





Ο Παντελίδης πανηγυρίζει το 0-1/ EUROKINISSI





Η Κηφισιά μπήκε με φόρα, αγγίζοντας το 0-2 όταν ο Παντελίδης με εντυπωσιακό τακουνάκι τύπου «σκορπιού» σημάδεψε το δοκάρι. Στη συνέχεια ο Αντόνισε ξεχύθηκε στην αντεπίθεση αλλά αστόχησε, χάνοντας άλλη μία καλή στιγμή. Η ένταση ανέβηκε στο 57’, όταν ο διαιτητής έδειξε απευθείας κόκκινη στον σκόρερ της Κηφισιάς για δυνατό μαρκάρισμα στον Σαλσέδο, όμως, έπειτα από on-field review η απόφαση του Παπαδόπουλου άλλαξε σε κίτρινη και οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν με έντεκα. Ο ΟΦΗ εκμεταλλεύτηκε το μομέντουμ, έβγαλε μια μικρή αντίδραση και ισοφάρισε στο 68'. Ο Νους συνεργάστηκε με τον Νέιρα, το σουτ του αρχηγού αποκρούστηκε δύσκολα από τον Ξενόπουλο και στην επαναφορά ο Ανδρούτσος εκτέλεσε για το 1-1.

Ο Ανδρούτσος μόλις έχει ισοφαρίσει σε 1-1/ EUROKINISSI







Η Κηφισιά είχε απάντηση. Στο 80’ ο Αντόνισε έβγαλε ιδανική σέντρα και ο Τεττέη με προβολή έκανε το 1-2. Ο ΟΦΗ προσπάθησε να απαντήσει αλλά άφηνε χώρους λόγω της κόπωσης, τους οποίους εκμεταλλεύτηκαν οι φιλοξενούμενοι στις καθυστερήσεις, ο Τεττέη «τρύπησε» την άμυνα, πάσαρε στον Πόμπο και εκείνος με ψύχραιμο πλασέ διαμόρφωσε το τελικό 1-3, σφραγίζοντας μια μεγάλη εκτός έδρας νίκη για την ομάδα το Σεμπάστιαν Λέτο.





Η απογοήτευση των παικτών του ΟΦΗ/ INTIME

Οι συνθέσεις:

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Γκονζάλες, Χατζηθεοδωρίδης (56΄Λούις), Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Καραχάλιος (78΄Βούκοτιτς), Ανδρούτσος, Σαλσέδο (78΄Ρακόνιατς), Νους, Σενγκέλια, Αποστολάκης (56΄Νέιρα).

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπαστιάν Λέτο): Ξενόπουλος, Σιμόν, Χουχούμης (71΄Λαρουσί), Πόμπο, Αντόνισε (84΄Μποτία), Τεττέη, Παντελίδης (64΄Σόουζα Γκ.), Ντίας (64΄Εμπό), Πέρεθ (84΄ Αμανί), Σόουζα, Ποκόρντι.