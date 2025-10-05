Live η αναμέτρηση της ΑΕΚ κόντρα στην Κηφισιά για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League
Παρακολουθήστε ζωντανά την εξέλιξη της αναμέτρησης ανάμεσα στην ΑΕΚ και την Κηφισιά για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Η Κηφισιά υποδέχεται σήμερα (Κυριακή 5/10, 18:00) στο Περιστέρι την ΑΕΚ για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Η Ένωση προέρχεται από την ήττα με 3-1 απένατι στην Τσέλιε το βράδυ της Πέμπτης στην πρεμιέρα της League Phase του Conference League, ενώ στο πρωτάθλημα προέρχεται από την εντός έδρας νίκη απέναντι στο Βόλο με 1-0. Αντίθετα η Κηφησιά μετα την εκτός έδρας νίκη με 3-1 κόντρα στον ΟΦΗ, έχει κάνει ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα στην σεζόν, θέλει να βάλει δύσκολα στους «κιτρινόμαυρους», με οδηγό το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό και την νίκη ανατροπή με 3-2 στο Βόλο.
Οι ενδεκάδες:
ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Βίντα, Πένραϊς, Μάνταλος, Πινέδα, Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης, Κοϊτά, Πιερό
Κηφισιά: Ξενόπουλος, Σιμόν, Μποτία, Εμπό, Ποκόρνι, Λαρουσί, Πόμπο, Αντονίσε, Πέρεθ, Παντελίδης, Τεττέι
Παρακολουθήστε ζωντανά την εξέλιξη του παιχνιδιού στο Athletiko.gr