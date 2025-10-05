Live η αναμέτρηση της ΑΕΚ κόντρα στην Κηφισιά για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League

Η Κηφισιά υποδέχεται σήμερα (Κυριακή 5/10, 18:00) στο Περιστέρι την ΑΕΚ για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Η Ένωση προέρχεται από την ήττα με 3-1 απένατι στην Τσέλιε το βράδυ της Πέμπτης στην πρεμιέρα της League Phase του Conference League, ενώ στο πρωτάθλημα προέρχεται από την εντός έδρας νίκη απέναντι στο Βόλο με 1-0. Αντίθετα η Κηφησιά μετα την εκτός έδρας νίκη με 3-1 κόντρα στον ΟΦΗ, έχει κάνει ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα στην σεζόν, θέλει να βάλει δύσκολα στους «κιτρινόμαυρους», με οδηγό το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό και την νίκη ανατροπή με 3-2 στο Βόλο.

Οι ενδεκάδες:

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Βίντα, Πένραϊς, Μάνταλος, Πινέδα, Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης, Κοϊτά, Πιερό

Κηφισιά: Ξενόπουλος, Σιμόν, Μποτία, Εμπό, Ποκόρνι, Λαρουσί, Πόμπο, Αντονίσε, Πέρεθ, Παντελίδης, Τεττέι

