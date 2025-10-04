Super League: Aνάμεσα στα πιο «γηρασμένα» και... διεθνή πρωταθλήματα στον κοσμο

Η Super League συγκαταλέγεται στα πιο «γηραιά» πρωταθλήματα του πλανήτη, σύμφωνα με έρευνα του CIES Football Observatory, καταλαμβάνοντας την 4η θέση ανάμεσα σε 50 κορυφαία πρωταθλήματα παγκοσμίως.

Η μελέτη του διεθνούς κέντρου αθλητικών ερευνών, που εδρεύει στη Νεσατέλ της Ελβετίας και δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τη FIFA, βασίστηκε σε δεδομένα από 50 πρωταθλήματα, 800 ομάδες, 6.533 αγώνες και 24.494 ποδοσφαιριστές. Ο μέσος όρος ηλικίας στις διοργανώσεις που εξετάστηκαν ήταν τα 27,1 χρόνια, με τη Super League να φτάνει τα 28,6.

Έτσι, ισοβαθμεί στην 4η θέση με Κύπρο και Σαουδική Αραβία, πίσω από τη Χιλή (28,7), το Περού (29,1) και την Κίνα (29,3), που είναι το πιο «γερασμένο» πρωτάθλημα.

Στο εσωτερικό του ελληνικού πρωταθλήματος, ο ΠΑΟΚ διαθέτει τον υψηλότερο μέσο όρο ηλικίας (30,6 χρόνια), ενώ στον αντίποδα βρίσκεται ο Παναιτωλικός, με τον χαμηλότερο (26,03).

Αναλυτικά η σχετική λίστα για τη Super League

26,0 Παναιτωλικός 26,7 Πανσερραϊκός 26,8 Ολυμπιακός 27,9 Λεβαδειακός 28,0 ΟΦΗ 28,3 Άρης 28,4 Βόλος 28,9 Παναθηναϊκός 29,0 ΑΕΚ 29,2 ΑΕΛ Novibet 29,4 Ατρόμητος 29,5 Κηφισιά 30,4 Αστέρας AKTOR 30,6 ΠΑΟΚ

Επιπλέον, η Super League κατατάσσεται 6η παγκοσμίως σε χρόνο συμμετοχής ξένων παικτών, με ποσοστό 70,13%. Βρίσκεται πίσω από την Αγγλία (70,6%), την Πορτογαλία (72,3%), τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (74,1%), την Τουρκία (75,4%) και την Κύπρο, που είναι στην κορυφή με 78,6%. Ο Άρης είναι η ομάδα που στηρίζεται περισσότερο στους ξένους, με ποσοστό 87,5%, ενώ ο ΟΦΗ είναι εκείνη με το μικρότερο (44,8%). Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μέσος όρος στα 50 πρωταθλήματα που μελετήθηκαν είναι μόλις 43,2%.

