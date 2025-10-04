Super League: «Τριάρα» ο ΟΦΗ κόντρα στον Άρη - «Σεφτέ» ο Πανσερραϊκός απέναντι στον Αστέρα AKTOR

Για την 6η αγωνιστική της Super League, o ΟΦΗ έδειξε χαρακτήρα και επικράτησε άνετα του Άρη με 3-0, ενώ ο Πανσερραϊκός χαμογέλασε για πρώτη φορά στη σεζόν, κερδίζοντας, με γκολ του Μάρας στο 87', 2-1 τον Αστέρα AKTOR που βρίσκεται σε δύσκολη θέση.



ΟΦΗ - Άρης 3-0

Ο ΟΦΗ έπαιξε μυαλωμένα και πήρε μια καθαρή νίκη απέναντι στον Άρη. Στο 18′ ο Σαλσέδο άνοιξε το σκορ με κεφαλιά, μετά από εκτέλεση φάουλ του Νέιρα. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Νέιρα σκόραρε κι εκείνος από κοντά στο 61′, αφού ο Διούδης δεν μπόρεσε να διώξει σωστά σουτ του Νους. Το τρίτο γκολ ήρθε στο 80′ με ωραία ενέργεια του Αποστολάκη, που έκλεισε το ματς.

Ο Άρης είχε κάποιες στιγμές κυρίως στο πρώτο μέρος, αλλά δεν κατάφερε να βρει λύσεις. Αυτή ήταν η πρώτη ήττα με τον Χιμένεθ στον πάγκο, ενώ ο ΟΦΗ επέστρεψε στις νίκες μετά από αρκετό καιρό και αμφισβήτηση.

EUROKINISSI

Πανσερραϊκός - Αστέρας AKTOR 2-1

Ο Πανσερραϊκός πανηγύρισε για πρώτη φορά φέτος, επικρατώντας 2-1 του Αστέρα AKTOR. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 21′ με κεφαλιά του Ντε Μάρκο, αλλά στο 57′ ο Γκονζάλεθ ισοφάρισε για τον Αστέρα. Το ματς έδειχνε να πηγαίνει για ισοπαλία, όμως στο 87′ ο Μάρας εκμεταλλεύτηκε λάθος της άμυνας και χάρισε τη νίκη στον Πανσερραϊκό.

Ο Αστέρας είχε ευκαιρίες για να γυρίσει το παιχνίδι, κυρίως με τον Μπαρτόλο και τον Εμμανουηλίδη, αλλά δεν βρήκε το γκολ. Έτσι έμεινε στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, την ώρα που οι Σέρρες πήραν πολύτιμη ανάσα.