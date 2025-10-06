ΟΦΗ: Αφαίρεση τριών βαθμών στους Κρητικούς για την υπόθεση Παπάζογλου

Σε δύσκολη θέση βρίσκεται ο ΟΦΗ, καθώς το Διοικητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ έκανε δεκτή την προσφυγή του πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας, Θανάση Παπάζογλου, αναγνωρίζοντας την αθλητική διαδοχή μεταξύ της παλιάς και της νέας ΠΑΕ.

Η απόφαση προβλέπει αφαίρεση τριών βαθμών από το τρέχον πρωτάθλημα, σε περίπτωση που ο κρητικός σύλλογος δεν εξοφλήσει εντός πέντε εργάσιμων ημερών την οφειλή προς τον ποδοσφαιριστή. Αν η μη εξόφληση συνεχιστεί, τότε θα επιβάλλεται νέα ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών για κάθε επόμενο αγώνα, μέχρι την πλήρη τακτοποίηση του ποσού.

Μετά την εφαρμογή της ποινής, ο ΟΦΗ κατρακύλησε στην 13η και προτελευταία θέση της βαθμολογίας με 3 βαθμούς, από τους 6 που είχε συγκεντρώσει μέχρι πρότινος. Παράλληλα, οι Κρητικοί έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο, αυτό απέναντι στον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, το οποίο αναβλήθηκε και αναμένεται να οριστεί το προσεχές διάστημα.

Η διοίκηση των Κρητικών καλείται να τακτοποιήσει άμεσα την υπόθεση, προκειμένου να αποφύγει περαιτέρω κυρώσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν καθοριστικά την πορεία της ομάδας στη Stoiximan Super League.