Αστέρας AKTOR: Εποχή Κόουλμαν στους «Αρκάδες» με αποκάλυψη Μποροβήλου

Ο Αστέρας AKTOR γνώρισε την ήττα (2-1) από τον Πανσερραϊκό, με αποτέλεσμα να κολλήσει στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, με μόλις δύο βαθμούς μετά από έξι αγωνιστικές.



Το κακό ξεκίνημα έφερε… σύννεφα πάνω από την Τρίπολη και αναπόφευκτα τον Σάββα Παντελίδη στο επίκεντρο της κριτικής. Ο 60χρονος τεχνικός ήταν σε δύσκολη θέση και την Κυριακή (5/10), η ΠΑΕ ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον έμπειρο κόουτς.



Αμέσως πρώτος στόχος της διοίκησης ήταν ο Κρις Κόουλμαν. Οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών κύλησαν σε πολύ καλό κλίμα αυτές τις ημέρες και το μόνο που απομένει πλέον είναι η επίσημη ανακοίνωση από πλευράς Αρκάδων.



Ο πρόεδρος του Αστέρα ΚΤΟR, Γιώργος Μποροβήλος μίλησε στον Βαγγέλη Ιωάννου στην ΕΡΑ Σπορ και επιβεβαίωσε ότι ο Κρις Κόουλμαν θα είναι ο νέος προπονητής της ομάδας. Συγκεκριμένα, σε ερώτηση που του έγινε, ο ισχυρός άνδρας των «κιτρινομπλέ» απάντησε:



«Απ' ότι φαίνεται ναι, εκεί οδηγούνται τα πράγματα, υπάρχει μια συμφωνία που θα ολοκληρωθεί εντός της ημέρας, πρέπει να πάμε γρήγορα στην επόμενη μέρα, η διακοπή της εθνικής βοηθάει τον νέο προπονητή να γνωρίσει πρόσωπα και καταστάσεις, για να προετοιμαστεί η ομάδα για το επόμενο παιχνίδι του πρωταθλήματος».