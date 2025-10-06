Απίστευτο: Παίκτης του Ηρακλή τιμωρήθηκε με... πρόστιμο για λάθος που οδήγησε σε γκολ
Ένα λάθος στο γήπεδο κόστισε ακριβά σε ποδοσφαιριστή του Ηρακλή, με την ομάδα να του επιβάλλει πρόστιμο 5.000 ευρώ με αναστολή.
Μετά τη λήξη του αγώνα, όπου ο Ηρακλής επικράτησε με 3-1 του Νέστου Χρυσούπολης όπως αναφέρει διαρροή της ΠΑΕ Ηρακλής, επικράτησε ένταση στα αποδυτήρια. Στέλεχος της ομάδας γνωστοποίησε την επιβολή χρηματικού προστίμου 5.000€ με αναστολή στον ποδοσφαιριστή που υπέπεσε στο λάθος, χαρακτηρίζοντας τη φάση «απαράδεκτη». Τονίστηκε ότι οποιοδήποτε παρόμοιο σφάλμα στο μέλλον, ειδικά σε φάσεις build up, θα αντιμετωπιστεί με αυστηρές συνέπειες.
Η ίδια διαρροή σημειώνει ότι η διοίκηση δεν θα ανεχθεί ξανά αμέλεια ή λάθη που κοστίζουν βαθμούς και πλήττουν την εικόνα του συλλόγου, προειδοποιώντας πως σε νέα επανάληψη αντίστοιχων λαθών το πρόστιμο θα φτάσει τα 10.000€.
Στους παίχτες τονίστηκε πως στόχος της ανόδου δεν επιτρέπει κανένα «δώρο» προς τους αντιπάλους.