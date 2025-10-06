Απίστευτο: Παίκτης του Ηρακλή τιμωρήθηκε με... πρόστιμο για λάθος που οδήγησε σε γκολ

Μετά τη λήξη του αγώνα, όπου ο Ηρακλής επικράτησε με 3-1 του Νέστου Χρυσούπολης όπως αναφέρει διαρροή της ΠΑΕ Ηρακλής, επικράτησε ένταση στα αποδυτήρια. Στέλεχος της ομάδας γνωστοποίησε την επιβολή χρηματικού προστίμου 5.000€ με αναστολή στον ποδοσφαιριστή που υπέπεσε στο λάθος, χαρακτηρίζοντας τη φάση «απαράδεκτη». Τονίστηκε ότι οποιοδήποτε παρόμοιο σφάλμα στο μέλλον, ειδικά σε φάσεις build up, θα αντιμετωπιστεί με αυστηρές συνέπειες.

Η ίδια διαρροή σημειώνει ότι η διοίκηση δεν θα ανεχθεί ξανά αμέλεια ή λάθη που κοστίζουν βαθμούς και πλήττουν την εικόνα του συλλόγου, προειδοποιώντας πως σε νέα επανάληψη αντίστοιχων λαθών το πρόστιμο θα φτάσει τα 10.000€.

Στους παίχτες τονίστηκε πως στόχος της ανόδου δεν επιτρέπει κανένα «δώρο» προς τους αντιπάλους.