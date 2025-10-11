Super League 2: Εμφατική ανατροπή του Αστέρα AKTOR B’, τεσσάρα του Ηρακλή και «γκέλα» για Καλαμάτα

Ο Αστέρας AKTOR B' έκανε μεγάλη εμφάνιση και με ανατροπή κέρδισε 3-1 την Νίκη Βόλου στην Τρίπολη ενώ ο Ηρακλής πέρασε εύκολα, νικώντας 4-1 στην έδρα του Μακεδονικού. Παιχνίδια που είχατε την δυνατότητα να τα παρακολουθήσετε ζωντανά από το ACTION 24 και το Athletiko.gr. Ενώ, Καλαμάτα και Αιγάλεω μοιράστηκαν από έναν βαθμό, για την 5η αγωνιστική της Super League 2.

Εμφατική ανατροπή του Αστέρα AKTOR B’ απέναντι στη Νίκη Βόλου

Ο Αστέρας AKTOR B’ πέτυχε σπουδαία νίκη στην Τρίπολη, επικρατώντας με 3-1 της Νίκης Βόλου και ρίχνοντάς τη από την κορυφή του πρώτου ομίλου. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 21’ με τον Λουκίνα, όμως λίγο πριν το ημίχρονο ένα άτυχο αυτογκόλ του Γκαντέλιο έφερε το ματς στα ίσα. Οι Αρκάδες μπήκαν δυνατά στο δεύτερο μέρος, ανέτρεψαν πλήρως το σκορ με κεφαλιά του Οκό στο 64’ και «σφράγισαν» το τρίποντο στο 81’ με εξαιρετικό σουτ του Γραμμένου. Με αυτή τη νίκη, ο Αστέρας έφτασε τους 11 βαθμούς, πλησιάζοντας στην κορυφή.

«Περίπατος» του Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη

Ο Ηρακλής πέρασε εντυπωσιακά από την έδρα του Μακεδονικού, επικρατώντας 4-1 και ανεβαίνοντας στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Ο Μαχαίρας άνοιξε το σκορ λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, ενώ στις αρχές της επανάληψης ο Κυνηγόπουλος διπλασίασε το προβάδισμα. Ο ίδιος ο Μαχαίρας σκόραρε ξανά για το 0-3, με τον Αμανατίδη να μειώνει προσωρινά στο 72’. Το τελικό 1-4 διαμόρφωσε ο Εραμούσπε με προβολή μετά από εκτέλεση κόρνερ. Ο «Γηραιός» έδειξε ανωτερότητα σε όλη τη διάρκεια του ματς, επιβεβαιώνοντας την ανοδική του πορεία.

Πρώτη απώλεια για την Καλαμάτα

Η Καλαμάτα δεν κατάφερε να διατηρήσει το απόλυτο στη Super League 2, καθώς έμεινε στο 1-1 με το Αιγάλεω στο «Στάδιο Παραλίας». Οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο και προηγήθηκαν στο 38’ με όμορφο αριστερό σουτ του Παμλίδη. Στην επανάληψη, οι φιλοξενούμενοι ισορρόπησαν το παιχνίδι και στο 81’ ο Κωστέας εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της άμυνας, σκοράροντας από κοντά για το τελικό 1-1. Η «Μαύρη Θύελλα» είχε μεγάλη ευκαιρία στις καθυστερήσεις με τον Μπρούνο Γκάμα, αλλά ο Κυρίτσης κράτησε τον βαθμό για το Αιγάλεω.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα 5ης αγωνιστικής στη Super League 2

Α' ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 11 Οκτωβρίου

Μακεδονικός - ΠΟΤ Ηρακλής 1-4

Αστέρας AKTOR Β' - Νίκη Βόλου 3-1

Καμπανιακός - Νέστος Χρυσούπολης (16.00, Χαλάστρας)

Κυριακή 12 Οκτωβρίου

Καβάλα - ΠΑΟΚ Β (16.00, «Ανθή Καραγιάννη»)

ΠΑΣ Γιάννινα - Αν. Καρδίτσας (16.00, «Οι Ζωσιμάδες»)

Β' ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 11 Οκτωβρίου

Καλαμάτα - Αιγάλεω 1-1

Μαρκό - Ελλάς Σύρου (16.00, Δημ. Στάδιο Μαρκόπουλου)

Κυρική 12 Οκτωβρίου

Athens Kallithea - Ολυμπιακός Β (14.00 Action 24, «Γρ. Λαμπράκης»)

Πανιώνιος - Ηλιούπολη (14.00, Πανιωνίου)

Παναργειακός - Χανιά (14.00, ΔΑΚ Άργους)