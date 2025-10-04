Super League 2: «Τρένο» η Νίκη Βόλου - Μεγάλο διπλό του Αστέρα AKTOR Β’

Η τέταρτη αγωνιστική της Super League 2 πρόσφερε δυνατές συγκινήσεις και ξεκάθαρες απαντήσεις για τις ομάδες που θέλουν να ξεχωρίσουν στη μάχη της κορυφής.

Νίκη Βόλου - ΠΑΣ Γιάννινα 1-0

Η Νίκη συνέχισε την ξέφρενη πορεία της και απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Με κεφαλιά του Γιάννη Λουκίνα στο πρώτο μέρος, η ομάδα της Μαγνησίας λύγισε τον ΠΑΣ Γιάννινα με 1-0, φτάνοντας στο απόλυτο «4 στα 4» και διατηρώντας την κορυφή του Α’ Ομίλου. Η ώριμη εμφάνιση και ο έλεγχος του αγώνα δεν άφησαν περιθώρια στους φιλοξενούμενους.

ΠΑΟΚ Β’ - Αστέρας ΑΚΤΟΡ Β’ 0-1

Στη Θεσσαλονίκη, ο Αστέρας AKTOR Β’ έκανε το «μπαμ». Το γκολ του Φερνάντεθ Αλεξάντρο στο 85ο λεπτό χάρισε στους Αρκάδες μία σπουδαία εκτός έδρας νίκη και τρεις πολύτιμους βαθμούς, που τους εκτοξεύουν στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας. Ο ΠΑΟΚ Β’ είχε δοκάρι στο πρώτο μέρος, όμως πλήρωσε την αστοχία του.

Ηλιούπολη - Αιγάλεω 1-2

Το Αιγάλεω κατάφερε να χαμογελάσει για πρώτη φορά φέτος. Το «Σίτι» πέρασε από την Ηλιούπολη με 2-1, χάρη στα τέρματα των Τσιλιγγίρη και Βάρκα, βάζοντας τέλος στο αρνητικό ξεκίνημα. Η Ηλιούπολη μείωσε με τον Μίγια, αλλά δεν μπόρεσε να αποφύγει την ήττα.

Αναγέννηση Καρδίτσας - Καμπανιακός 2-0

Η Αναγέννηση αντέδρασε άμεσα στη βαριά ήττα της περασμένης αγωνιστικής κόντρα στη Νίκη Βόλου. Με ώριμη εμφάνιση και σκόρερ τους Καρίμ και Καμπετσή, επικράτησε 2-0 του Καμπανιακού και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, δείχνοντας ότι παραμένει ισχυρή στην έδρα της.

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής

Α' ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 4 Οκτωβρίου

Νίκη Βόλου - ΠΑΣ Γιάννινα 1-0

Αν. Καρδίτσας - Καμπανιακός 2-0

ΠΑΟΚ Β – Asteras Aktor B 0-1

Κυριακή 5 Οκτωβρίου

Καβάλα – Μακεδονικός (16:00, Δημ. Στάδιο Καβάλας)

ΠΟΤ Ηρακλής- Νέστος Χρυσούπολης (16:00, Καυτανζόγλειο)

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 4 Οκτωβρίου

Ηλιούπολη - Αιγάλεω 1-2

Κυριακή 5 Οκτωβρίου

Μαρκό – Πανιώνιος (14:00, Athletiko.gr, Δημ. Στάδιο Μαρκόπουλου)

Xανιά – Athens Kallithea (14:00, Δημ. Περιβολίων)

Ολυμπιακός Β – Καλαμάτα (14:00 ACTION 24, Εγκαταστάσεις Ρέντη)

Eλλάς Σύρου – Παναργειακός (13:00, Δημ. Στάδιο Ερμούπολης)

Βαθμολογίες στην Super League 2

Α' ΟΜΙΛΟΣ



1. Νίκη Βόλου 12

2. Αν. Καρδίτσας 9

3. Αστέρας AKTOR Β 8

4. Ηρακλής 7

---------------------

5. Μακεδονικός 4

6. ΠΑΟΚ Β' 3

7. Καβάλα 3

8. Νέστος Χρ. 3

9. Καμπανιακός 3

10. ΠΑΣ Γιάννινα 0

Β' ΟΜΙΛΟΣ



1. Καλαμάτα 9

2. Πανιώνιος 7

3. Ολυμπιακός Β 7

4. Athens Kallithea 6

---------------------

5. Μαρκό 6

6. Αιγάλεω 4

7. Παναργειακός 2

8. Χανιά 1

9. Ελλάς Σύρου 1

10. Ηλιούπολη 1