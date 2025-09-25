Superleague 2: Σε Αthletiko και ACTION24 η τηλεοπτική και διαδικτυακή μετάδοση του πρωταθλήματος

Οι φίλοι του ελληνικού ποδοσφαίρου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά και σε υψηλή ποιότητα τις μονομαχίες ιστορικών συλλόγων που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο αλλά και να αναδείξουν επαρχιακούς συλλόγους με το δικό τους πιστό κοινό, φέρνοντας τον παλμό της ελληνικής περιφέρειας στα σπίτια σας. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 14.00 το μεσημέρι στο Action24 και στο κανάλι του Athletiko στο Youtube θα χτυπά ο παλμός των αγώνων της δεύτερης μεγαλύτερης κατηγορίας ποδοσφαίρου της χώρας. Επίσης το Athletiko θα μεταδίδει ζωντανά επιπλέον αγώνες της Superleague 2 για να μην χάσετε λεπτό της μαγείας του ποδοσφαίρου.

Μεγάλο ενδιαφέρον επίσης θα έχει η πορεία των δεύτερων ομάδων κορυφαίων ελληνικών συλλόγων, του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ και του Αστέρα AKTOR, ομάδες που διαθέτουν μεγάλα ταλέντα που ίσως στο μέλλον πρωταγωνιστούν και στις πρώτες ομάδες.

Μην χάσετε αυτό το Σάββατο 27/09 στις 14:00 την αναμέτρηση Πανιώνιος - Παναργειακός και την Κυριακή 28/09 την ίδια ώρα την αναμέτρηση Αναγέννηση Καρδίτσας - Νίκη Βόλου μέσα από τη συχνότητα του ACTION 24 και στο YouTube του Athletiko.



Παράλληλα, την Κυριακή 28/09 στις 14:00 το κανάλι του Athletiko στο YouTube θα μεταδώσει μια ακόμα αναμέτρηση Καμπανιακός - Ηρακλής.

