Super League 2: Εύκολο πέρασμα για Νίκη Βόλου - Δυσκολεύτηκε αλλά πήρε τη νίκη ο Ηρακλής (vid)

Η Νίκη Βόλου πέρασε σαν σίφουνας από την Καρδίτσα, νικώντας με 3-0 την τοπική Αναγέννηση, ενώ ο Ηρακλής με γκολ του Κούστα στο 70', έφυγε με το τρίποντο από την έδρα του Καμπανιακού. Σε αναμετρήσεις που παρακολουθήσατε ζωντανά κι αποκλειστικά από το Action24 και το Athletiko.

«Δραπέτευσε» ο Ηρακλής χάρη στον Κούστα

Στην Καλαμαριά, ο Ηρακλής κατάφερε να φύγει με πολύτιμο τρίποντο απέναντι στον Καμπανιακό, σε μια αναμέτρηση με ένταση και χαμηλό ρυθμό. Στο πρώτο μέρος οι δύο ομάδες προσπάθησαν να δημιουργήσουν επικίνδυνες στιγμές, όμως η έλλειψη καθαρότητας στις τελικές ενέργειες κράτησε το σκορ στο μηδέν. Η εικόνα άλλαξε μετά την ανάπαυλα, όταν οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν την πίεσή τους και έψαξαν πιο αποφασιστικά το γκολ. Η δικαίωση για τον Σάκη Σπανό ήρθε στο 71’, όταν ο νεοεισελθών Κούστα εκμεταλλεύτηκε την πρώτη του μεγάλη ευκαιρία μέσα στην περιοχή και με ψύχραιμο τελείωμα έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Κασαπίδη. Το τέρμα αυτό ήταν αρκετό για να χαρίσει στον «Γηραιό» τη δεύτερη συνεχόμενη επιτυχία του στο πρωτάθλημα και να τον ανεβάσει ψυχολογικά ενόψει συνέχειας.

Θρίαμβος της Νίκης Βόλου στην Καρδίτσα

Λίγα χιλιόμετρα μακριά, η Νίκη Βόλου παρουσίασε εντυπωσιακό πρόσωπο απέναντι στην Αναγέννηση Καρδίτσας, πετυχαίνοντας μια ευρεία εκτός έδρας νίκη. Η ομάδα του Αλέκου Γεωργιάδη άνοιξε το σκορ πολύ νωρίς, μόλις στο 5’, με κοντινή προβολή του αρχηγού της, Γιάννη Λουκίνα, γεγονός που της έδωσε ψυχολογικό προβάδισμα. Παρά τις προσπάθειες των γηπεδούχων να αντιδράσουν, οι φιλοξενούμενοι «χτύπησαν» ξανά λίγο πριν από το ημίχρονο με δυνατό χαμηλό σουτ του Πέττα για το 0-2. Η τελική «πινελιά» μπήκε στο 71’ από τον ίδιο τον Λουκίνα, που με κεφαλιά μετά από κόρνερ υπέγραψε το 0-3. Με αυτό το αποτέλεσμα, η Νίκη Βόλου έκανε το δύο στα δύο και έδειξε ότι συγκαταλέγεται στα φαβορί για την κορυφή του Βόρειου Ομίλου.