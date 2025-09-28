Super League 2: Ο Ολυμπιακός Β' νίκησε τα Χανιά με «μαέστρο» Βαλμπουενά

Ο Ολυμπιακός Β' έδωσε συνέχεια στο θετικό του σερί στο πρωτάθλημα του νοτίου ομίλου της Super League 2, κατακτώντας δεύτερη συνεχόμενη νίκη και πρώτη μπροστά στο κοινό του στου Ρέντη. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν 1-0 των Χανίων, παραμένοντας στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας.



Το καθοριστικό τέρμα σημειώθηκε λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους. Ο Ματιέ Βαλμπουενά, που ξεκίνησε βασικός και αποτέλεσε σημείο αναφοράς στη δημιουργία, εκτέλεσε με ακρίβεια σέντρα προς τον Κεϊτά, ο οποίος με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, χαρίζοντας το προβάδισμα στους γηπεδούχους. Ο έμπειρος Γάλλος μεσοεπιθετικός έδειξε την κλάση του, διευκολύνοντας το έργο των νεαρών συμπαικτών του.



EUROKINISSI



Οι φιλοξενούμενοι είχαν τις στιγμές τους, ιδιαίτερα στο 27’, όταν ο Γιοκέ δοκίμασε τα αντανακλαστικά του Μπότη, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο πλησίασαν στην ισοφάριση με το σουτ του Ντιανισέ στο 69’. Ωστόσο, ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού Β’ αντέδρασε ξανά σωστά, διατηρώντας το μηδέν.



Με το προβάδισμα στα χέρια του, ο προπονητής Ρομέν Πιτό προχώρησε σε αλλαγές και διαφοροποίησε το σχήμα σε πιο αμυντικό (5-4-1), ελέγχοντας το παιχνίδι ως το τελευταίο σφύριγμα. Από την άλλη πλευρά, τα Χανιά συνέχισαν χωρίς νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, πληρώνοντας την αδυναμία τους στην τελική προσπάθεια.



Η επικράτηση αυτή ενισχύει την ψυχολογία των «ερυθρολεύκων» ενόψει της συνέχειας, ενώ αναδεικνύει την εμπειρία του Βαλμπουενά ως πολύτιμο παράγοντα για την καθοδήγηση και ανάπτυξη των νεότερων παικτών της δεύτερης ομάδας του Ολυμπιακού.



Ολυμπιακός Β (Ρομέν Πιτό): Μπότης, Γκοτζαμανίδης, Αλαφάκης, Δάμα, Λιατσικούρας, Τανούλης, Τουφάκης, Αργυρίου (79' Κουτσογούλας), Μπιλάλ (66' Ντιούμπερι), Βαλμπουενά (66' Βαλμπουενά), Κεϊτά (66' Γιουσούφ).

Χανιά (Σελίμ Μπενασούρ): Στογιάνοβιτς, Σερβιλάκης, Τοπαλίδης, Λάμτσε, Κουτρουμπής, Ράδος, Μεγιάδο, Κουτεντάκης, Ορτιγόθα, Γιοκέ, Ιωαννίδης.