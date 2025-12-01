Super League 2: Παρελθόν από τον Ολυμπιακό Β' ο Πίτο

Ο Ολυμπιακός προχωρά σε αλλαγές στην τεχνική ηγεσία της δεύτερης ομάδας του, καθώς ο Ρομέν Πιτό αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον πάγκο του Ολυμπιακού Β'. Η απόφαση αυτή έρχεται δύο μόλις ημέρες μετά τη νέα εκτός έδρας ήττα (1-0) από τα Χανιά το Σάββατο (29/11) και εν μέσω ενός σερί τεσσάρων αγώνων χωρίς νίκη στη Super League 2.

Η ήττα αυτή και ο προβληματισμός για τις κακές εμφανίσεις έχουν οδηγήσει την ομάδα στην 6η θέση της βαθμολογίας, με 14 βαθμούς, φέρνοντας τους «ερυθρόλευκους» πιο κοντά στη συμμετοχή στα δύσκολα play outs, όπου τέσσερις από τις έξι ομάδες υποβιβάζονται στη Γ' Εθνική.

Ο Γάλλος προπονητής, στον οποίο ανακοινώθηκε η απόφαση το μεσημέρι της Δευτέρας (1/12) στο Ρέντη, είχε αναλάβει την Β' ομάδα μόλις το καλοκαίρι. Προηγουμένως, είχε διατελέσει προπονητής της Κ19 του Ολυμπιακού, με την οποία είχε σημειώσει αξιόλογη πορεία, φτάνοντας μέχρι τα προημιτελικά του Youth League.