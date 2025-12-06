Η βαθμολογία των δυο ομίλων της Super League 2 μετά τα αποτελέσματα του Σαββάτου (6/12)

Το Σάββατο (6/12) διεξήχθησαν τέσσερις αναμετρήσεις για την 13η αγωνιστική της Super League 2. Στον Βόρειο Όμιλο η Νίκη Βόλου στραβοπάτησε στα Γιάννενα απέναντι στον ΠΑΣ καθώς αναδείχτηκε ισόπαλη με 1-1, ενώ η Αναγγέννηση Καρδίτσας κέρδισε τον Καμπανιακό με 3-0 και ανέβηκε στην κορυφή του ομίλου. Στο ματς των Β' ομάδων του ομίλου, Αστέρας Β' και ΠΑΟΚ Β' έμειναν στην ισοπαλία με 1-1.

Στο μοναδικό ματς του Νότιου Ομίλου, η Καλαμάτα επικράτησε 3-1 του Ολυμπιακού Β'.

Τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής της Super League 2

Α' όμιλος

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου

Αστέρας Β Aktor - ΠΑΟΚ Β 1-1

ΠΑΣ Γιάννινα - Νίκη Βόλου 1-1

Καμπανιακός - Αν. Καρδίτσας 0-3

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου

Μακεδονικός - Καβάλα (13.00 sportal.gr, Γήπεδο Μακεδονικού)

Νέστος Χρυσούπολης - ΠΟΤ Ηρακλής (15.00 sportal.gr, ΔΑΚ Χρυσούπολης)



Β' όμιλος



Σάββατο 6 Δεκεμβρίου

Καλαμάτα - Ολυμπιακός Β 3-1

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου

Πανιώνιος - Μαρκό (14.00 Action24 / athletiko.gr, Γήπεδο Πανιωνίου)

Athens Kallithea - Χανιά (15.00 sportal.gr, «Γρ. Λαμπράκης»)

Αιγάλεω - Ηλιούπολη (15.00 sportal.gr, Δημ. Στάδιο Ψαχνών)

Παναργειακός - Ελλάς Σύρου (15.00 sportal.gr, ΔΑΚ Άργους)

Βαθμολογίες των δυο ομίλων:

screenshot/Βορειος Ομιλος / sl2.gr