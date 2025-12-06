Η βαθμολογία των δυο ομίλων της Super League 2 μετά τα αποτελέσματα του Σαββάτου (6/12)
Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία στους δυο ομίλους της Super League 2 μετά τις αναμετρήσεις του Σαββάτου.
Το Σάββατο (6/12) διεξήχθησαν τέσσερις αναμετρήσεις για την 13η αγωνιστική της Super League 2. Στον Βόρειο Όμιλο η Νίκη Βόλου στραβοπάτησε στα Γιάννενα απέναντι στον ΠΑΣ καθώς αναδείχτηκε ισόπαλη με 1-1, ενώ η Αναγγέννηση Καρδίτσας κέρδισε τον Καμπανιακό με 3-0 και ανέβηκε στην κορυφή του ομίλου. Στο ματς των Β' ομάδων του ομίλου, Αστέρας Β' και ΠΑΟΚ Β' έμειναν στην ισοπαλία με 1-1.
Στο μοναδικό ματς του Νότιου Ομίλου, η Καλαμάτα επικράτησε 3-1 του Ολυμπιακού Β'.
Τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής της Super League 2
Α' όμιλος
Σάββατο 6 Δεκεμβρίου
Αστέρας Β Aktor - ΠΑΟΚ Β 1-1
ΠΑΣ Γιάννινα - Νίκη Βόλου 1-1
Καμπανιακός - Αν. Καρδίτσας 0-3
Κυριακή 7 Δεκεμβρίου
Μακεδονικός - Καβάλα (13.00 sportal.gr, Γήπεδο Μακεδονικού)
Νέστος Χρυσούπολης - ΠΟΤ Ηρακλής (15.00 sportal.gr, ΔΑΚ Χρυσούπολης)
Β' όμιλος
Σάββατο 6 Δεκεμβρίου
Καλαμάτα - Ολυμπιακός Β 3-1
Κυριακή 7 Δεκεμβρίου
Πανιώνιος - Μαρκό (14.00 Action24 / athletiko.gr, Γήπεδο Πανιωνίου)
Athens Kallithea - Χανιά (15.00 sportal.gr, «Γρ. Λαμπράκης»)
Αιγάλεω - Ηλιούπολη (15.00 sportal.gr, Δημ. Στάδιο Ψαχνών)
Παναργειακός - Ελλάς Σύρου (15.00 sportal.gr, ΔΑΚ Άργους)