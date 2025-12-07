Η βαθμολογία και τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής στη Super League 2

Η 13η αγωνιστική της Super League 2 ολοκληρώθηκε την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου με έξι αναμετρήσεις, τις οποίες μεταδίδουν αποκλειστικά το ACTION 24 και το Athletiko.



Στον Α' όμιλο, ο Ηρακλής χρειάστηκε να ανατρέψει την κατάσταση για να φύγει νικητής από την έδρα του Νέστου Χρυσούπολης, με τον Μάναλη να κάνει τη διαφορά. Νωρίτερα, η Καβάλα είχε καταφέρει να «δραπετεύσει» με μεγάλο διπλό από το γήπεδο του Μακεδονικού.



Στον Β' όμιλο, ο Πανιώνιος με γκολ του Αυλωνίτη λύγισε τη Μαρκό και παραμένει κοντά στην κορυφή και την Καλαμάτα. Athens Kallithea και Ελλάς Σύρου συνέχισαν επίσης με νίκες, διατηρώντας το μομέντουμ τους.

Τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής της Super League 2

Α' όμιλος

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου

Αστέρας Β Aktor - ΠΑΟΚ Β 1-1

ΠΑΣ Γιάννινα - Νίκη Βόλου 1-1

Καμπανιακός - Αν. Καρδίτσας 0-3

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου

Μακεδονικός - Καβάλα 0-1

Νέστος Χρυσούπολης - ΠΟΤ Ηρακλής 1-2



Β' όμιλος



Σάββατο 6 Δεκεμβρίου

Καλαμάτα - Ολυμπιακός Β 3-1

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου

Πανιώνιος - Μαρκό 1-0

Athens Kallithea - Χανιά 2-0

Αιγάλεω - Ηλιούπολη 3-0

Παναργειακός - Ελλάς Σύρου 1-3

Η βαθμολογία του Βόρειου Όμιλου

Η βαθμολογία του Νότιου Όμιλου

