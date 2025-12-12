Επίσημο του Άλβαρο Ρούμπιο στον Ολυμπιακό Β'

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τις ανακατατάξεις στα τμήματα υποδομής του και αυτή τη φορά η πιο ηχηρή κίνηση αφορά τη Β’ ομάδα. Οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας τους με τον Άλβαρο Ρούμπιο, έναν προπονητή που κουβαλά βαριά εμπειρία από τη Ρεάλ Βαγιαδολίδ και έρχεται με στόχο να δώσει κατεύθυνση σε ένα συγκρότημα που αναζητά σταθερότητα και προοπτική.



Η αλλαγή έρχεται μετά το άδοξο αποτέλεσμα απέναντι στα Χανιά και την απομάκρυνση του Ρομέν Πιτό. Στα δύο επόμενα ματς τον ρόλο του υπηρεσιακού προπονητή ανέλαβε ο Γιώργος Σίμος, όμως η λύση είχε ήδη βρεθεί. Ο Ρούμπιο βρισκόταν στην Ελλάδα εδώ και μέρες, παρακολουθώντας μάλιστα δια ζώσης το παιχνίδι της πρώτης ομάδας με τον ΟΦΗ στο «Καραϊσκάκης», όπου είχε την ευκαιρία να συναντήσει ξανά τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τον οποίο είχε κοινή ποδοσφαιρική πορεία στην Ισπανία.



Ο 45χρονος Ισπανός αποτελεί παιδί της Βαγιαδολίδ. Αγωνίστηκε σε πάνω από 300 παιχνίδια με τον σύλλογο πριν περάσει στον πάγκο του από το 2017, δουλεύοντας σε όλα τα επίπεδα: από τα τμήματα υποδομής, στη δεύτερη ομάδα, μέχρι και το τεχνικό επιτελείο της πρώτης ομάδας, φτάνοντας μάλιστα να αναλάβει για ένα διάστημα και τον ρόλο του πρώτου προπονητή. Η εμπειρία του στο αναπτυξιακό κομμάτι θεωρήθηκε ιδανική για ένα project όπως ο Ολυμπιακός Β’, όπου ο στόχος δεν είναι μόνο τα αποτελέσματα, αλλά και η ανάδειξη παικτών.



Δίπλα του θα βρίσκεται ο Βίκτορ Κουαδριγιέρο Μαρτίνεθ, ένας ακόμη άνθρωπος της Βαγιαδολίδ, ο οποίος αναλαμβάνει ρόλο βοηθού και αποτελεί σταθερό συνεργάτη του τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός προχώρησε και στην πρόσληψη του Νίκου Τοπολιάτη ως Deputy Head της ακαδημίας, σηματοδοτώντας μια συνολικότερη αναδιάρθρωση μετά την αποχώρηση του Ζοζέ Ανιγκό.

H ανακοίνωση για τον Άλβαρο Ρούμπιο:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ισπανό προπονητή, Álvaro Rubio, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της Β’ ομάδας.

Γεννημένος στη La Rioja, στις 18 Απριλίου 1979, πέρασε σχεδόν όλη του την πορεία στη Real Valladolid. Ως ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε σε 310 παιχνίδια με τον ισπανικό σύλλογο από το 2006 έως το 2016. Το 2017 ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα στο ίδιο κλαμπ, περνώντας από τα τμήματα υποδομής, από τη δεύτερη ομάδα και από το προπονητικό επιτελείο της πρώτης ομάδας, φτάνοντας να εκτελέσει και χρέη head coach.

Βοηθός του στον Ολυμπιακό Κ23 αναλαμβάνει ο Ισπανός Victor Cuadrillero Martinez, με τον οποίο συνυπήρξαν στη Real Valladolid.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός τους καλωσορίζει και τους εύχεται καλή επιτυχία».