Χρήστος Μανδάς: Έντονο ενδιαφέρον Ολυμπιακού για τον διεθνή τερματοφύλακα σύμφωνα με ιταλικά μέσα

Ιταλικά ρεπορτάζ αναφέρουν πως ο Χρήστος Μανδάς ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, καθώς στην Λάτσιο δεν έχει τον χρόνο συμμετοχής που επιθυμεί.

Συγκεκριμένα, η «Corriere dello Sport» αναφέρει πως ο 24χρονος τερματοφύλακας θέλει να φύγει από τους «λατσιάλι», μάλιστα από τον Ιανουάριο. Η αποτίμηση του διεθνή πορτιέρο αρχικά ήταν ήταν 20 εκατομμύρια ευρώ, αλλά τώρα έχει μειωθεί τουλάχιστον στο μισό, ενώ οι προσφορές θα μπορούσαν να είναι χαμηλότερες από 10 εκατομμύρια ευρώ. Το συγκεκριμένο δημοσίευμα μάλιστα υποστήριξε πως παρά το ενδιαφέρον από τον Παναθηναϊκό, ο Μανδάς δεν έχει στα τωρινά πλάνα του την επιστροφή στην Ελλάδα.

Ένα άλλο δημοσίευμα, αυτή την φορά της «La Repubblica» αποκαλύπτει ότι ο 24χρονος πορτιέρο άλλαξε την στάση του όσο αναφορά την επιστροφή του στην Ελλάδα, καθώς υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από τον Ολυμπιακό. Για την ώρα βέβαια, όπως υποστηρίζουν οι Ιταλοί δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων, αλλά δεν αποκλείεται αυτό να αλλάξει το προσεχές διάστημα.

«Όπως αναφέρει η La Repubblica, ο Μανδάς φέρεται να άνοιξε το ενδεχόμενο επιστροφής στην πατρίδα του. Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από τον Ολυμπιακό, έναν πολύ πλούσιο σύλλογο του ιδιοκτήτη Ευάγγελου Μαρινάκη, ο οποίος είναι επίσης ιδιοκτήτης της Νότιγχαμ Φόρεστ. Δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία με τη Λάτσιο, αλλά πρόκειται για μια πορεία που αξίζει να παρακολουθηθεί για το μέλλον», αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα.