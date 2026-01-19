Ο Μανδάς πλησιάζει στην Premier League - Φήμες πως υπογράφει στη Μπόρνμουθ
Ο Μανδάς «προβάρει» τη φανέλα της Μπόρνμουθ. Άγγλος δημοσιογράφος αναφέρει πως η Λάτσιο βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της συμφωνίας.
Ο Χρήστος Μανδάς, ο οποίος αγωνίζεται στη Λάτσιο και φημολογήθηκε έντονα τον προηγούμενο καιρό πως ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, βρίσκεται πολύ κοντά στο να υπογράψει στην Μπόρνμουθ.
Ο 24χρονος διεθνής τερματοφύλακας, για τον οποίο ενδιαφέρθηκε ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, αλλά και ομάδες από την Ιταλία, όπως η Γιουβέντους και η Τζένοα, φαίνεται πως θα μετακομίσει στο Νησί, για λογαριασμό της ομάδας του Αντόνι Ιραόλα.
Οι πληροφορίες από την Αγγλία μεταδίδουν πως η Λάτσιο και η Μπόρνμουθ βρίσκονται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων, με τα τυπικά να απομένουν για την ολοκλήρωση του «χρυσού» deal.
Η Premier League αποτελεί μία πρόκληση για την καριέρα του ελπιδοφόρου τερματοφύλακα, ο οποίος κατέγραψε στους «λατσιάλι» συνολικά 33 συμμετοχές.
Όσον αφορά τα οικονομικά δεδομένα, ο Μανδάς αναμένεται να υπογράψει στη Μπόρνμουθ ως δανεικός.
Παράλληλα, ο έγκριτος δημοσιογράφος Μπεν Τζέικομπς αναφέρει πως αν η Μπόρνμουθ προκριθεί στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και ο Μανδάς συμπληρώσει συγκεκριμένο αριθμό συμμετοχών με τη νέα του ομάδα, οι Άγγλοι θα υποχρεωθούν να τον αγοράσουν, με το τελικό κόστος της συμφωνίας να ξεπερνάει τα 20 εκατομμύρια ευρώ.