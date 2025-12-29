Μανδάς : Γιουβέντους και Τζένοα «δυνατά» για τον διεθνή τερματοφύλακα

Σε κομβικό σημείο της καριέρας του φαίνεται να βρίσκεται ο Χρήστος Μανδάς, καθώς το όνομά του επανέρχεται δυναμικά στο ρεπορτάζ της Serie A ενόψει Ιανουαρίου. Ο διεθνής τερματοφύλακας δεν έχει καταφέρει να καθιερωθεί στη Λάτσιο, γεγονός που τον οδηγεί –όπως όλα δείχνουν– στην αναζήτηση μιας νέας πρόκλησης με περισσότερες αγωνιστικές ευκαιρίες.



Στη Ρώμη γνωρίζουν καλά πως ο 24χρονος πορτιέρε αποτελεί περιουσιακό στοιχείο με αξία και δεν εμφανίζονται διατεθειμένοι να τον παραχωρήσουν χωρίς οικονομικό όφελος. Η επιλογή του δανεισμού δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες, καθώς οι «λατσιάλι» προτιμούν μια κανονική μεταγραφή που θα ενισχύσει τα έσοδά τους στη χειμερινή περίοδο.



Την ίδια στιγμή, στην Ιταλία φαίνεται να διαμορφώνεται ένα ενδιαφέρον παζλ τερματοφυλάκων. Η Τζένοα ψάχνει βασική λύση κάτω από τα δοκάρια και εξέτασε σοβαρά την περίπτωση του Μανδά, ωστόσο οι απαιτήσεις της Λάτσιο αλλάζουν τα δεδομένα. Αυτό ανοίγει τον δρόμο για εναλλακτικές επιλογές, με τον Ματία Περίν να προβάλλει ως μια πιο άμεση λύση για τους Γενοβέζους.

Από αυτή την εξίσωση δεν θα μπορούσε να λείπει η Γιουβέντους. Η «Γηραιά Κυρία» παρακολουθεί διακριτικά τις εξελίξεις και, εφόσον προκύψει κενό στη θέση του δεύτερου τερματοφύλακα, δεν αποκλείεται να κινηθεί για τον Μανδά, έχοντας ήδη συλλέξει πληροφορίες για την περίπτωσή του.