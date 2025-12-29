Σίριαλ Τετέ: «Ο Παναθηναϊκός δίνει το “ΟΚ” στη Γκρέμιο για δανεισμό με οψιόν αγοράς»

Ο 25χρονος μεσοεπιθετικός Τετέ φαίνεται πως θα συνεχίσει την καριέρα του στη Βραζιλία, καθώς ο Παναθηναϊκός έκανε αποδεκτή τη νέα πρόταση της Γκρέμιο, σύμφωνα με τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ. Αρχικά, η ελληνική ομάδα είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα εξετάσει δανεισμό του παίκτη, ακόμη και αν η προσφορά περιλάμβανε υποχρεωτική οψιόν αγοράς. Ωστόσο, η πίεση του ποδοσφαιριστή φαίνεται να άλλαξε τα δεδομένα.



Μετά την πρώτη άρνηση, η Γκρέμιο αναπροσάρμοσε την πρότασή της, προτείνοντας δανεισμό με την υποχρεωτική αγορά να ενεργοποιείται μόνο εφόσον εκπληρωθούν συγκεκριμένοι στόχοι μέσα στην περίοδο. Αυτό σημαίνει ότι ο Τετέ θα παραμείνει στην ομάδα της Βραζιλίας και μετά το 2026, αν οι όροι του συμβολαίου ικανοποιηθούν πλήρως.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τον δημοσιογράφο Ζαν Λέμες, η συμφωνία οριστικοποιήθηκε με το ποσό των 500.000 ευρώ για τον δανεισμό. Οι Βραζιλιάνοι δείχνουν σίγουροι για το deal, με τις εξελίξεις να αναμένονται άμεσα.

🚨 Gregos do Panathinaikos aceitam a proposta do Grêmio por Tetê, e apenas detalhes burocráticos separam o jogador do Tricolor. Negociação entrou na reta final e o desfecho é tratado com otimismo nos bastidores. 🇪🇪



🗞️ Créditos: eusguri1903 | Jean Lemes (YouTube) pic.twitter.com/DD9S6NMRaP — Gremio Dompa News 🇪🇪 🇪🇪 🇪🇪 (@DompaNews) December 29, 2025