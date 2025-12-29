Σίριαλ Τετέ: «Ο Παναθηναϊκός δίνει το “ΟΚ” στη Γκρέμιο για δανεισμό με οψιόν αγοράς»

Σπορ Ποδόσφαιρο Παναθηναϊκός Μεταγραφές

Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε στη μετακίνηση του Τετέ στη Γκρέμιο, με υποχρεωτική αγορά το καλοκαίρι του 2026, σύμφωνα με τους Βραζιλιάνους.

Ο 25χρονος μεσοεπιθετικός Τετέ φαίνεται πως θα συνεχίσει την καριέρα του στη Βραζιλία, καθώς ο Παναθηναϊκός έκανε αποδεκτή τη νέα πρόταση της Γκρέμιο, σύμφωνα με τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ. Αρχικά, η ελληνική ομάδα είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα εξετάσει δανεισμό του παίκτη, ακόμη και αν η προσφορά περιλάμβανε υποχρεωτική οψιόν αγοράς. Ωστόσο, η πίεση του ποδοσφαιριστή φαίνεται να άλλαξε τα δεδομένα.

Μετά την πρώτη άρνηση, η Γκρέμιο αναπροσάρμοσε την πρότασή της, προτείνοντας δανεισμό με την υποχρεωτική αγορά να ενεργοποιείται μόνο εφόσον εκπληρωθούν συγκεκριμένοι στόχοι μέσα στην περίοδο. Αυτό σημαίνει ότι ο Τετέ θα παραμείνει στην ομάδα της Βραζιλίας και μετά το 2026, αν οι όροι του συμβολαίου ικανοποιηθούν πλήρως.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τον δημοσιογράφο Ζαν Λέμες, η συμφωνία οριστικοποιήθηκε με το ποσό των 500.000 ευρώ για τον δανεισμό. Οι Βραζιλιάνοι δείχνουν σίγουροι για το deal, με τις εξελίξεις να αναμένονται άμεσα.

