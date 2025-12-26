Διαψεύδει ο Παναθηναϊκός: «Καμία πρόταση για Τετέ, δεν πρόκειται να παραχωρηθεί ως δανεικός»

Τις τελευταίες ημέρες, τα βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης έχουν κατακλυστεί από άρθρα για το ενδιαφέρον της Γκρέμιο να φέρει ξανά τον Ματέους Τετέ στην ομάδα, επτά χρόνια μετά την αποχώρησή του. Από απλές αναφορές για τον ενθουσιασμό του προπονητή Λουίς Κάστρο, οι δημοσιεύσεις ανέβηκαν γρήγορα επίπεδο, φτάνοντας μέχρι και σε «οριστική συμφωνία» για την επιστροφή του Βραζιλιάνου εξτρέμ.



Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο Τετέ φέρεται να έχει επικοινωνήσει με τον Κάστρο και να συμφωνεί να συνεργαστεί ξανά μαζί του, ενώ προτάθηκε ακόμα και ένα σχέδιο δανεισμού με ενοίκιο 1,5 εκατομμύριο ευρώ και υποχρεωτική οψιόν αγοράς. Το ESPN Brasil αναφέρει πως ο Παναθηναϊκός «φαινομενικά» έχει ανοίξει το δρόμο για την αποδέσμευση του παίκτη, αφήνοντας να εννοηθεί ότι απομένουν μόνο λεπτομέρειες πριν οριστικοποιηθεί η συμφωνία.



Η πραγματικότητα, όμως, είναι εντελώς διαφορετική. Ο Παναθηναϊκός ξεκαθάρισε με επίσημη δήλωση ότι δεν έχει δεχθεί καμία προσέγγιση από τη Γκρέμιο και πως δεν συζητά κανένα ενδεχόμενο δανεισμού του Τετέ. Ο 25χρονος εξτρέμ παραμένει βασικό στέλεχος της ομάδας και δεν προτίθεται να αποχωρήσει με μορφή δανεισμού. Η μόνη πιθανή συζήτηση αφορά αποκλειστικά άμεση πώληση, με ποσό που θα ξεπερνά τα 8 εκατομμύρια ευρώ, δεδομένου ότι πριν από ενάμιση χρόνο ο Παναθηναϊκός τον είχε αποκτήσει έναντι σχεδόν 6 εκατομμυρίων.



Συνολικά, το θέμα δείχνει πως η διαδικασία που ακολουθείται από τον ατζέντη του Τετέ, σε συνδυασμό με την έντονη επιθυμία του παίκτη να επιστρέψει στη Γκρέμιο, έχει προκαλέσει υπερβολική δημοσιότητα και παρερμηνείες. Παρά την έντονη κινητικότητα στα βραζιλιάνικα ΜΜΕ, η πραγματικότητα παραμένει ξεκάθαρη. ο Τετέ παραμένει παίκτης του Παναθηναϊκού, χωρίς καμία συμφωνία για δανεισμό ή οψιόν αγοράς.

H επίσημη τοποθέτηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Δεν υπάρχει καμία δόση αλήθειας στα δημοσιεύματα από Βραζιλία περί δανεισμού του Τετέ. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει απολύτως καμία πρόταση για τον Τετέ. Ο Τετέ είναι βασικό στέλεχος της ομάδας και δεν παραχωρείται δανεικός»