Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τον Παναιτωλικό για τον Κοντούρη

Ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως ολοκλήρωσε την πρώτη του μεταγραφική κίνηση για την χειμερινή περίοδο, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες συμφώνησε με τον Παναιτωλικό για την απόκτηση του Σωτήρη Κοντούρη.

Ο διεθνής με την εθνική ελπίδων, χαφ, αναμένεται να περάσει αύριο από ιατρικά και να ενσωματωθεί άμεσα στο «τριφύλλι», το οποίο δαπάνησε ένα ποσό κοντά στις 600.000 ευρώ για να τον κάνει δικό του, ενώ στην συμφωνία αναμένεται να συμπεριληφθεί και ο Αντριαν Μπρέγκου ως έμψυχο αντάλλαγμα.