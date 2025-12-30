Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε τον Σωτήρη Κοντούρη με ένα τρομερό βίντεο (video)

Ο Παναθηναϊκός είναι φανερό ότι κοιτάζει πολύ πλέον στην ελληνική αγορά, κατά βάση για Έλληνες ποιοτικούς ποδοσφαιριστές καθώς θέλει να αυξήσει το ελληνικό στοιχείο στην ομάδα.

Μετά την ανακοίνωση του Τεττέη, και τον Παντελίδη που... έρχεται, η «πράσινη» ΠΑΕ ανακοίνωσε την Τρίτη (30/12) και την απόκτηση του Σωτήρη Κοντούρη από τον Παναιτωλικό, έως το καλοκαίρι του 2029. Ο νεαρός μέσος είναι διεθνής με την κ21, και με την ομάδα του Αγρινίου συμπλήρωσε τις 30 συμμετοχές, έχοντας πετύχει και ένα γκολ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από τον Παναθηναϊκό και το βίντεο:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Σωτήρη Κοντούρη με μετεγγραφή από τον Παναιτωλικό. Ο 20χρονος μέσος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3,5 ετών.

Ο Σωτήρης Κοντούρης γεννήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2005 στο Αγρίνιο. Εντάχθηκε στην ακαδημία του Παναιτωλικού σε ηλικία 13 ετών.

Το επαγγελματικό ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναιτωλικού έγινε τον Αύγουστο του 2024. Με την ομάδα του Αγρινίου έπαιξε σε 30 αγώνες, σκοράροντας ένα γκολ.

Είναι εν ενεργεία διεθνής με την Κ21, ενώ έχει παίξει και σε αγώνες της εθνικής Κ19».