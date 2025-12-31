Στο ραντάρ του Μουρίνιο ο Τετέ σύμφωνα με τους Πορτογάλους

Στο μεταγραφικό προσκήνιο των τελευταίων ημερών βρίσκεται ξανά το όνομα του Τετέ, με τις εξελίξεις να μην περιορίζονται μόνο στο ενδιαφέρον από τη Βραζιλία. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδονται από την Πορτογαλία και το CNN, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ του Παναθηναϊκού έχει προταθεί στη Μπενφίκα, η οποία εξετάζει λύσεις για την ενίσχυση των άκρων της επίθεσής της.



Οι «αετοί» της Λισαβόνας φέρονται να έχουν δεχθεί εισήγηση για την περίπτωσή του, χωρίς αυτό να σημαίνει πως έχει ληφθεί κάποια οριστική απόφαση. Ωστόσο, το γεγονός και μόνο ότι το όνομά του συζητείται σε ένα τόσο υψηλό επίπεδο, δείχνει ότι ο Τετέ παραμένει παίκτης με πέρασμα και αγοραστική αξία στην ευρωπαϊκή αγορά.



Την ίδια στιγμή, η κατάσταση στον Παναθηναϊκό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ιδανική για τον 25χρονο άσο. Τα γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων, σε συνδυασμό με την έντονη φημολογία γύρω από πιθανή αποχώρησή του, έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα αβεβαιότητας. Παρότι αποκτήθηκε με υψηλές προσδοκίες και σημαντικό κόστος, η παρουσία του στο «τριφύλλι» δεν έχει αποφέρει την αγωνιστική υπεραξία που περίμεναν οι άνθρωποι της ομάδας.



Οι αριθμοί αποτυπώνουν αυτή την πραγματικότητα, καθώς σε σύνολο 76 συμμετοχών σε όλες τις διοργανώσεις, η συνεισφορά του περιορίζεται σε 13 τέρματα και 10 τελικές πάσες, ενώ τη φετινή σεζόν η επιρροή του στο σκοράρισμα είναι ακόμη πιο περιορισμένη.





🚨 Tetê foi oferecido ao Benfica, segundo o jornalista @RuiSOficial na @cnnportugal.

Esta época, o extremo de 25 anos soma 2 golos e 7 assistências em 27 jogos pelo Panathinaikos.

O atleta tem um valor de mercado de 11 milhões de euros. pic.twitter.com/QgoUo51SIr — Diário de Transferências (@DTransferencias) December 30, 2025