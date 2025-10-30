Παναθηναϊκός: Τσεκάρει «ζεστά» τον Κοντούρη του Παναιτωλικού το «τριφύλλι»

Στη νέα εποχή με τον Ράφα Μπενίτεθ στο τιμόνι, ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως θέλει να στελεχώσει με Έλληνες ποδοσφαιριστές το ρόστερ του, με τους Ανδρέα Τεττέη και Παύλο Παντελίδη να είναι οι δύο πρώτες μεταγραφές της ομάδας. Όπως όλα δείχνουν όμως, υπάρχει και συνέχεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Athletiko, το «τριφύλλι» ετοιμάζει γερό «μπάσιμο» για την απόκτηση του 20χρονου μέσου του Παναιτωλικού, Σωτήρη Κοντούρη, ο οποίος έχει τον ίδιο μάνατζερ με τον Τεττέη.

Ποιος είναι ο Σωτήρης Κοντούρης

Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα, ο Κοντούρης τα πραγματοποίησε στην ακαδημία του Διονύση Τσάμη και, γύρω στα 13 του χρόνια, εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής του Παναιτωλικού.



Το καλοκαίρι του 2023 έκανε το μεγάλο άλμα. Προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα και υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο. Από τότε, η πορεία του είναι συνεχώς ανοδική.



Η φετινή σεζόν τον βρίσκει σε εντυπωσιακή φόρμα, με πέντε συμμετοχές στο πρωτάθλημα και τρεις στο Κύπελλο Ελλάδας, γεγονός που έχει ήδη κινήσει το ενδιαφέρον των ομάδων του ελληνικού Big-5. Παράλληλα, αποτελεί βασικό κομμάτι της Εθνικής Ελπίδων, έχοντας πρωταγωνιστήσει στην ιστορική νίκη επί της Γερμανίας (2-3) στα προκριματικά του Euro 2027.