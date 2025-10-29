Ατρόμητος - Παναθηναϊκός 1-2: Νίκη με ανατροπή για το «τριφύλλι» και 2/2 για Μπενίτεθ

Ο Παναθηναϊκός έφυγε με τη νίκη από το Περιστέρι, επικρατώντας με 2-1 του Ατρόμητου στην 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Οι Περιστεριώτες προηγήθηκαν με τον Μπάκου στο πρώτο ημίχρονο, με τους «πράσινους» να κάνουν την ανατροπή στο 2ο 45λεπτό χάρη στις «εμπνεύσεις» του Τσιριβέγια. Πάντοβιτς και Μλαντένοβιτς οι σκόρερ της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος έκανε το 2/2 μετά την νίκη απέναντι στον Αστέρα στο πρωτάθλημα.

Το ματς

Η πρώτη αξιόλογη τελική της αναμέτρησης ήρθε στο 13ο λεπτό. Ο Μπρέγκου πήρε την μπάλα από την επιμονή του Ταμπόρδα, έστρωσε πίσω στο Ρενάτο Σάντσες ο οποίος πλάσαρε, με την μπάλα να βρίσκει στο οριζόντιο δοκάρι και να καταλήγει άουτ. Ο Πορτογάλος απείλησε ξανά στο 18', με τον Πάντοβιτς να υποδέχεται εξαιρετικά την μπαλιά του Τσιριβέγια, ο Σέρβος έστρωσε στον Σάντσες με τον Κοσέλεφ να αποκρούει.

Στο 32' οι «πράσινοι» με πρωταγωνιστή τον Μλαντένοβιτς έψαξαν το γκολ σε φάση διαρκείας. Ο Σέρβος μπακ «άδειασε» τον Καραμάνη με μια όμορφη προσποίηση, το σουτ που επιχείρησε όμως πέρασε εκτός εστίας. Το γκολ τελικώς ήρθε για τον Ατρόμητο από μια στατική φάση. Ο Σταυρόπουλος πήρε την πρώτη κεφαλιά στο κόρνερ, ο Μπάκου την δεύτερη και άνοιξε το σκορ του αγώνα. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Σάντσες προσπάθησε να αιφνιδιάσει τον Κοσέλεφ με μια απευθείας εκτέλεση φάουλ από πλάγια θέση, ο Μολδαβός τερματοφύλακας απομάκρυνε με γροθιές.

Ο Παναθηναϊκός βρήκε νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο το γκολ της ισοφάρισης. Από την κάθετη του Τσιριβέγια ο Πάντοβιτς απέφυγε την άμυνα του Ατρόμητου και τον τερματοφύλακα και πέτυχε το πρώτο του τέρμα με τους «πράσινους» στο 50'. Οι παίκτες του Μπενίτεθ συνέχισαν να πιέζουν για την ολική ανατροπή, την οποία βρήκαν μάλιστα στο 67'. Ο Τσιριβέγια βρήκε άψογα τον Μλαντένοβιτς, αυτός έσκαψε τον Κοσέλεφ και πέτυχε ένα πανέμορφο τέρμα.

Eurokinissi

Ο Ατρόμητος έφτασε κοντά στην ισοφάριση στο 76', με τον Τσιγγάρα που κινήθηκε στην πλάτη του Γέντβαϊ, έκανε το σουτ με τον Λαφόν να απομακρύνει και στην επαναφορά ο τερματοφύλακας του «τριφυλλιού» μπλόκαρε. Στο τέλος της αναμέτρησης οι γηπεδούχοι ανέβασαν την πίεση τους, έψαξαν κάποια ευκαιρία ισοφάρισης χωρίς να απειλήσουν την εστία του Παναθηναϊκού.

Ατρόμητος: Κοσέλεφ, Μουντές, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Παπαδόπουλος (46’ Μουτουσαμί), Αϊτόρ Γκαρθία (62’ Γιουμπιτάνα), Καραμάνης, Τσιγγάρας, Μίχορλ, Μπάκου (77’ Φαν Βεέρτ), Τσαντίλας.

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Γεντβάι, Πάλμερ-Μπράουν, Φικάι (88’ λ.τρ. Ζέκα), Μλαντένοβιτς, Τσιριβέγια, Μπρέγκου (81’ Νίκας), Μαντσίνι, Ρενάτο Σάντσες (46’ Σιώπης), Ταμπόρδα (64’ Τετέ), Πάντοβιτς (81’ Γερεμέγεφ).