Συγκινητικός Νίνης: Φόρεσε ξανά τα «πράσινα» και αγωνίστηκε μαζί με την ομάδα ακρωτηριασμένων

Τον περασμένο Αύγουστο, ο Σωτήρης Νίνης, σε ηλικία 35 ετών, ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση με ένα συγκινητικό βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram.

Ξεκίνησε από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού και στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Ιταλία με τη φανέλα της Πάρμα. Ακολούθησαν σύντομα περάσματα από το Βέλγιο και το Ισραήλ, πριν επιστρέψει στην Ελλάδα για να φορέσει τη φανέλα του Βόλου. Το 2023 μετακόμισε στον ΠΑΣ Γιάννινα, ενώ τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η Κηφισιά. Κορυφαία στιγμή στην πορεία του παραμένει η σεζόν 2009/10, όταν κατέκτησε το νταμπλ με τον Παναθηναϊκό.

Την Τετάρτη (29/10), ο παλαίμαχος πλέον επιθετικός φόρεσε και πάλι την αγαπημένη του πράσινη φανέλα στο γήπεδο του Ρουφ και είχε την ευκαιρία να αγωνιστεί με την ομάδα του τμήματος ποδοσφαίρου ακρωτηριασμένων του Παναθηναϊκού. Ο Σωτήρης Νίνης τιμήθηκε με πλακέτα από τον κόουτς Σωτήρη Μαυρομίχαλο και τους «λεβέντες με καρδιά» του τμήματος ποδοσφαίρου ακρωτηριασμένων των «πρασίνων».

