Νέα εντυπωσιακά πλάνα από την πρόοδο των έργων του γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό

Με βάση τον ρυθμό που εξελίσσονται οι εργασίες στον ευρύτερο χώρο του Βοτανικού, το νέο γήπεδο του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού, αλλά και των τμημάτων του Ερασιτέχνη με την «Διπλή Ανάπλαση», αναμένεται να είναι έτοιμα στις αρχές του 2027.

Τα έργα στον Βοτανικό συνεχίζονται, με την εξέλιξή τους αλλά και την μορφή του γηπέδου να φαίνεται μέσω βίντεο που κυκλοφόρησε στο YouTube. Συγκεκριμένα, ένα drone κατέγραψε τα όσα έχουν συμβεί μέχρι τώρα στον χώρο που θα φιλοξενηθούν οι εγκαταστάσεις του «τριφυλλιού».

Παράλληλα, στο βίντεο παρουσιάζονται και οι εξέδρες του σταδίου που σιγά σιγά παίρνουν μορφή, ενώ από το στιγμιότυπο ξεχωρίζει και η Ακρόπολη.

Printscreen

Printscreen

Tα όσα είπε ο Χάρης Δούκας στο Prodexpo 2025

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο πλαίσιο της Prodexpo 2025, του κορυφαίου συνεδρίου για την αγορά ακινήτων στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη, επιβεβαίωσε πως οι εργασίες συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς και η Διπλή Ανάπλαση αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2026.

«Η Διπλή Ανάπλαση προχωράει εξαιρετικά καλά. Στη μία πλευρά του γηπέδου χτίζεται ο πρώτος όροφος», τόνισε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Αθηναίων, προσθέτοντας παράλληλα πως τα υπόλοιπα έργα «καλλωπισμού» της περιοχής που λαμβάνουν χώρα συγχρόνως θα είναι έτοιμα μέχρι την πάροδο του επόμενου έτους.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Δήμου μαζεύτηκαν από την περιοχή περίπου 150.000 τόνοι σκουπιδιών από την παράνομη χωματερή που υπήρχε και λυμαινόταν τον χώρο.

Ερωτηθείς σχετικά για το νέο γήπεδο ο Χάρης Δούκας ανέφερε: «Πλέον το μόνο ερώτημα δεν είναι είναι το αν θα ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις αλλά το πότε», διαμηνύοντας ότι η όποια παρέμβαση κατεδάφισης του «Απόστολος Νικολαΐδης», της ιστορικής έδρας του «τριφυλλιού», θα γίνει μόνο όταν το νέο γήπεδο παραδοθεί στον Παναθηναϊκό και είναι έτοιμο προς χρήση.