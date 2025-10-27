Παναθηναϊκός: Ο Χρήστος Μανδάς είναι ο πρώτος στόχος των πράσινων στην εποχή Μπενίτεθ

Η διοίκηση του Παναθηναϊκού, με την έλευση του Ράφα Μπενίτεθ, είναι λογικό να κινηθεί πολύ «έντονα» στο μεταγραφικό παράθυρο του Ιανουαρίου, θέλοντας να δώσει στον Ισπανό τεχνικό ότι χρειαστεί προκειμένου να αναδιαμορφώσει το «τριφύλλι».

Βασικός στόχος των «πράσινων» είναι ο διεθνής Έλληνας γκολκίπερ της Λάτσιο, Χρήστος Μανδάς. Ο Μανδάς εμφανίζεται έντονα δυσαρεστημένος στην Ιταλία, καθώς φέτος παραμένει χωρίς συμμετοχή, βλέποντας τον Μαουρίτσιο Σάρι να έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στον Προβεντέλ.

Η περίπτωση του Μανδά θεωρείται ιδανική για τον Παναθηναϊκό, καθώς καλύπτει την ανάγκη για ελληνικό στοιχείο στην ομάδα, ενώ παράλληλα θα αποτελέσει ποιοτική αναβάθμιση κάτω από τα δοκάρια. Η τρέχουσα αστάθεια των Ντραγκόφσκι και Λαφόν, οι οποίοι έχουν υποπέσει σε λάθη που κόστισαν βαθμούς, καθιστά τη μεταγραφή άκρως πιθανή.

Επιπλέον, οι... τάσεις φυγής του Έλληνα κίπερ ενισχύονται και από το εξωτερικό. Σύμφωνα με την ιταλική «Corriere dello Sport», η Γουλβς έχει ήδη εκφράσει σοβαρό ενδιαφέρον, ενώ και η Λάτσιο φέρεται θετική στο ενδεχόμενο παραχώρησής του.

Στο πλαίσιο αυτό, οι εξαιρετικές διασυνδέσεις του τεχνικού Διευθυντή του Παναθηναϊκού, Τζιάνι Μπαλντίνι, θα παίξουν τον δικό τους ρόλο καθώς στην Ιταλία αναφέρουν ότι ο Μπαλντίνι έχει ήδη θέσει ερώτημα για το καθεστώς απόκτησης του Μανδά.

Η κίνηση αυτή ευθυγραμμίζεται με την ευρύτερη εισήγηση του Μπαλντίνι για ενίσχυση του ελληνικού κορμού της ομάδας, μια κατεύθυνση στην οποία έχουν ήδη γίνει πρώτα βήματα (Τετέι - Παντελίδης).