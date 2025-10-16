Ο Μανδάς ζητάει να αποχωρήσει από την Λάτσιο σύμφωνα με ιταλικά μέσα

Ο Χρήστος Μανδάς την περσινή σεζόν πήρε αρκετό χρόνο συμμετοχής με την φανέλα της Λάτσιο, και στα εγχώρια αλλά και στην Ευρώπη. Στην αρχή λόγω τραυματισμού του Ιβάν Προβεντέλ, στην συνέχεια όμως, ακόμα και όταν επέστρεψε ο Ιταλός τερματοφύλακας, συνέχισε να αγωνίζεται εξαργυρώνοντας τις καλές του εμφανίσεις.

Φέτος δεν συμβαίνει αυτό, με αποτέλεσμα ο Μανδάς να έχει παράπονα για τον χρόνο συμμετοχής του, όπως αναφέρει η Corriere dello Sport. Μάλιστα, ο Έλληνας κίπερ όπως λένε οι Ιταλοί, ζήτησε να αποχωρήσει από την ομάδα του Μαουρίτσιο Σάρι και να βρει κάτι άλλο ώστε να παίζει περισσότερο. Το δημοσίευμα υποστηρίζει πως η πλευρά του Μανδά θα φτάσει σε συμφωνία με τη Λάτσιο για την πώληση του Έλληνα τερματοφύλακα τον Ιανουάριο. Η Λάτσιο θεωρεί πως μπορεί να λάβει για τον Μανδά ένα ποσό που θα αγγίζει τα 15 εκατ. ευρώ, πάνω από το δεκαπλάσιο δηλαδή που έδωσε στον ΟΦΗ (1.3 εκατομμύρια) το 2023 για να τον αποκτήσει.