Τα μεταγραφικά σενάρια για Μανδά δεν σταματούν: Ενδιαφέρον και από την Γιουβέντους

Ο Χρήστος Μανδάς είναι τρία χρόνια στην Ιταλία και φοράει την φανέλα της Λάτσιο, όμως η φετινή χρονιά δεν φαίνεται ότι είναι ιδανική για αυτόν. Ο Μαουρίτσιο Σάρι δείχνει να εμπιστεύεται πιο πολύ τον Ιταλό Προβεντέλ, και έτσι ο χρόνος συμμετοχής του Μανδά είναι περιορισμένος, με αποτέλεσμα ο 24χρονος τερματοφύλακας να ψάχνει μια ομάδα που θα έχει πιο ενεργό ρόλο.

Φυσικά η Λάτσιο θα σκεφτεί να τον παραχωρήσει με μια πρόταση που θα την ικανοποιεί οικονομικά. Μέχρι στιγμής έχουν δείξει ενδιαφέρον τόσο ο Παναθηναϊκός, όσο και οι Τορίνο, Βερόνα και Γουλβς, με τον Αλφρέντο Πεντουλά να έρχεται όμως να δώσει μία νέα πτυχή στην υπόθεση, βάζοντας στο κόλπο και την Γιουβέντους.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος έκανε λόγο για ενδιαφέρον της Γιούβε για τον Μανδά, καθώς οι άνθρωποι της «Βέκια Σινιόρα» τον εκτιμούν, ενώ την ίδια στιγμή ο Ματίας Περίν πιέζει να επιστρέψει στην Τζένοα. Μάλιστα αυτή η προοπτική δεν αφήνει αδιάφορο τον διεθνή τερματοφύλακα. Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει επίσης πως σε περίπτωση που γίνει η μετακίνηση του Περίν στους Γενοβέζους, τότε είναι πιθανό να αποχωρήσει ο Λεάλι για να καταλήξει στην Λάτσιο, ώστε να ολοκληρωθεί ο… γύρος των τερματοφυλάκων.

Τι αναφέρει ο δημοσιογράφος του Sport Italia

«Μια μετακίνηση τερματοφυλάκων για τον Ιανουάριο βρίσκεται σε εξέλιξη και έχει ορισμένες πιθανές. Για παράδειγμα, η Γιουβέντους ενδιαφέρεται για τον Χρήστο Μαντά, γεννημένο το 2001, ο οποίος είναι στην πόρτα της εξόδου από την Λάτσιο λόγω της παρουσίας του Προβεντέλ κάτω από την εστία.

Η Γιουβέντους έχει μελετήσει το προφίλ του και τον εκτιμά ιδιαίτερα. Ο σύλλογος του Λοτίτο ζητά περισσότερα από 15 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους, αλλά πρώτα πρέπει να πάρει το πράσινο φως για τυχόν μεταγραφές που μπορεί να κάνουν στην επερχόμενη μεταγραφική περίοδο. Ο Μαντάς έχει άλλες προσφορές από την Ιταλία και το εξωτερικό και η Λάτσιο θέλει να εξαργυρώσει, αλλά είναι σαφές ότι η Γιουβέντους είναι η κορυφαία προτεραιότητά του.

Όλα αυτά επειδή ο Ματία Περίν πιέζει να επιστρέψει στη Γένοβα, επιβεβαιώνοντας τις φήμες για την επιθυμία του να φορέσει τη φανέλα των ροσομπλού. Η Γιουβέντους θα αποδεσμεύσει τον Περίν μόνο εάν είναι σίγουρη για έναν αξιόλογο αντικαταστάτη, πολύ πέρα ​​από μια πιθανή συμφωνία ανταλλαγής με τον Νίκολα Λεάλι.

Η ίδια η Λάτσιο θα μπορούσε να αποφασίσει να επιδιώξει τον Λεάλι ως back up του Προβέντελ»