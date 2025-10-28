Παναθηναϊκός: Σκέψεις για Τζιανκάρλο Ρομαϊρόνε στη θέση του Αθλητικού Διευθυντή

Οι αλλαγές διαδέχονται η μία την άλλη στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού. Οι «πράσινοι» μετά την ανακοίνωση της πρόσληψης του Μπαλντίνι, την υπογραφή με τον Ζέκα και το ντεμπούτο του Ράφα Μπενίτεθ οδηγούνται σε νέες προσθήκες.

Συγκεκριμένα, ο δημοφιλής Ιταλός δημοσιογράφος Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο με ανάρτηση στη σελίδα του υποστηρίζει πως ο Παναθηναϊκός εντείνει την αναζήτηση Αθλητικού Διευθυντή και πως βασικός υποψήφιος για την ανάληψη της θέσης είναι ο Τζιανκάρλο Ρομαϊρόνε.

Το προφίλ του Τζιανκάρλο Ρομαϊρόνε

Ο 55χρονος Ρομαϊρόνε έχει ένα πλήρες βιογραφικό με πολύχρονη εμπειρία στην Ιταλία. Ως αθλητικός διευθυντής έχει εργαστεί στις Σπέτσια, Κάπρι, Βερόνα και Μπάρι, ενώ έχει διατελέσει CEO στην Τριεστίνα. Επίσης, έχει δουλέψει στη Λάτσιο ως σκάουτ.

Οι Ιταλοί αθλητικοί διευθυντές και ο Μπενίτεθ

Ο Ισπανός τεχνικός του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με Ιταλούς αθλητικούς διευθυντές, όπως για παράδειγμα ο Πεντερτζόλι, την περίοδο που είχε τα ηνία της Λίβερπουλ, ή ο Φίλιππο Φούσκο.

Ωστόσο, η διοίκηση του Παναθηναϊκού δε φαίνεται πως επιθυμεί μία άμεση, σπασμωδική λύση. Το περιβάλλον του Γιάννη Αλαφούζου επεξεργάζεται τις διαθέσιμες επιλογές και ψάχνει την καλύτερη δυνατή προσθήκη. Εκείνη, δηλαδή, που θα κριθεί κατάλληλη να εξυπηρετήσει το προπονητικό πλάνο του Μπενίτεθ.

Το δημοσίευμα που συνδέει Παναθηναϊκό και Ρομαϊρόνε

«Ο Παναθηναϊκός αναζητά νέο αθλητικό διευθυντή: στη λίστα και ο πρώην των Μπάρι και Τεργέστη, Τζανκάρλο Ρομαϊρόνε.

Αφού προσέλαβε τον Ράφα Μπενίτεθ ως προπονητή, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται τώρα σε αναζήτηση νέου αθλητικού διευθυντή. Στη λίστα των υποψηφίων υπάρχουν διάφορα ονόματα, ανάμεσά τους και αυτό του Ιταλού Τζανκάρλο Ρομαϊρόνε. Μέχρι πριν από λίγους μήνες συνεργάτης του Φαμπιάνι στο τεχνικό επιτελείο της Λάτσιο, ο πρώην τεχνικός διευθυντής, μεταξύ άλλων, των Μπάρι, Τεργέστη και Κιέβο, θα μπορούσε να δοκιμάσει μια νέα εμπειρία στο εξωτερικό.

Η ομάδα της Αθήνας οδεύει έτσι προς μια πραγματική «επανάσταση»: μετά την έλευση του Μπενίτεθ στη θέση του Κόντη, τώρα ο Παναθηναϊκός αναζητά και νέο αθλητικό διευθυντή».