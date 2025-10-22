Το πόστο που θα αναλάβει ο Ζέκα στον Παναθηναϊκό

Η σχέση του Κάρλος Ζέκα με τον Παναθηναϊκό αποδεικνύεται διαχρονική. Ο αρχηγός που σήκωσε τη σημαία της ομάδας στα δύσκολα χρόνια, επιστρέφει στο «τριφύλλι» για ένα νέο κεφάλαιο, αυτή τη φορά εκτός γηπέδων. Ο σύλλογος ανακοίνωσε την ένταξή του στο τμήμα σκάουτινγκ, επιβεβαιώνοντας πως οι δεσμοί του με την ομάδα δεν κόπηκαν ποτέ.



Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας το καλοκαίρι του 2025, ο Έλληνας διεθνής θα προσφέρει τώρα με διαφορετικό τρόπο. Θα έχει ενεργό ρόλο στην αναζήτηση και αξιολόγηση ταλέντων από την Πορτογαλία , τη γενέτειρά του , αλλά και από τη Λατινική Αμερική, αγορές στις οποίες διαθέτει γνώση και διασυνδέσεις.



Παράλληλα, ο Ζέκα συμμετέχει στο πρόγραμμα MIP (Master for International Players) της UEFA, που προετοιμάζει πρώην ποδοσφαιριστές για ρόλους διοίκησης και τεχνικού σχεδιασμού σε συλλόγους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ένταξη του Ζέκα στο τμήμα σκάουτινγκ του συλλόγου! Λίγους μήνες μετά την ολοκλήρωση της ποδοσφαιρικής καριέρας του στο Τριφύλλι, ο Ζέκα επιστρέφει, αυτή τη φορά σε ένα νέο ρόλο, αναλαμβάνοντας υπεύθυνος στην αγορά της γενέτειρας του, της Πορτογαλίας αλλά και στη Λατινική Αμερική.

Ο Ζέκα έχει ήδη ενταχθεί στο MIP (Master for International Players), πρόγραμμα εκπαίδευσης υπό την αιγίδα της UEFA, όπου πρώην ποδοσφαιριστές λαμβάνουν τα απαραίτητα εφόδια για το management ποδοσφαιρικών συλλόγων».

Ο Ζέκα, μετά την επίσημη ανακοίνωση της συνεργασίας του με τους «πράσινους», ανέφερε:



«Νιώθω ότι δεν έφυγα στιγμή από τον Παναθηναϊκό και φυσικά είμαι περισσότερο από χαρούμενος που θα συνεχίσω να προσφέρω στον σύλλογο που αγαπώ. Ευχαριστώ πολύ τον πρόεδρο της ομάδας για την εμπιστοσύνη που μου δείχνει, σ’ αυτό το νέο βήμα που ξεκινάω. Στόχος είναι να βοηθήσω με όλες μου τις δυνάμεις σε έναν τομέα που παίζει καθοριστικό ρόλο πλέον στο σύγχρονο ποδόσφαιρο».









.