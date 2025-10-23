Αλλαγή ώρας στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Φέγενορντ λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων

Σε νέα ώρα θα διεξαχθεί η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Φέγενορντ για την 3η αγωνιστική του Europa League. Αν και αρχικά ο αγώνας ήταν προγραμματισμένος την Πέμπτη (23/10) στις 19:45, λόγω μετεωρολογικής πρόβλεψης για ακραία καιρικά φαινόμενα στο Ρότερνταμ εκείνη την ώρα, η UEFA μετέφερε την αναμέτρηση στις 17:30.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Με απόφαση της η UEFA ενημέρωσε αργά το βράδυ της Τρίτης ότι έπειτα από σχετικό αίτημα των ολλανδικών αρχών, ώρα έναρξης του αγώνα Φέγενορντ – Παναθηναϊκός στις 23 Οκτωβρίου ορίζεται στις 16:30 (τοπική ώρα). Το αίτημα προέκυψε λόγω της μετεωρολογικής πρόβλεψης που αναφέρει έντονα καιρικά φαινόμενα στο Ρότερνταμ από τις 7 μ.μ. της Πέμπτης.