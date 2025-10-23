Το κοινό στοιχείο που έχουν Λιλ, Φέγενορντ, Αμπερντίν και γνωρίζουν ελάχιστοι

Γεμάτο είναι το πρόγραμμα της Πέμπτης (23/10) για τις ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με τρεις σημαντικούς αγώνες σε Europa League και Conference League.

Η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει την Αμπερντίν στις 19:45 στην «OPAP Arena», στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του Conference League.

Ο Παναθηναϊκός δίνει δύσκολη μάχη στην Ολλανδία απέναντι στη Φέγενορντ, για την τρίτη αγωνιστική του Europa League στις 17:30. Ένα παιχνίδι που είναι πολύ πιθανό να αναβληθεί λόγω της κακοκαιρίας στην Ολλανδία.

Αργότερα, στις 22:00, ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στη Γαλλία απέναντι στη Λιλ, σε μια απαιτητική αναμέτρηση για το Europa League.

Τι κοινό έχουν όμως οι τρεις αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων; Στο παρελθόν, Αμπερντίν, Φέγενορντ και Λιλ έχουν καταφέρει να γευτούν έστω από μια φορά την κατάκτηση ενός ευρωπαϊκού τίτλου.

Το θαύμα της Αμπερντίν με τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον

Η αντίπαλος της ΑΕΚ το είχε πετύχει τη σεζόν 1983/84. Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον είναι περισσότερο γνωστός για τα χρόνια του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τα οποία κορυφώθηκαν με τον θρίαμβο των «κόκκινων διαβόλων» στο Champions League του UEFA το 1999, αλλά πολλοί θα υποστήριζαν ότι η κατάκτηση του Κυπέλλου Κυπελλούχων UEFA το 1983 με την Αμπερντίν ήταν ένα ακόμη μεγαλύτερο επίτευγμα.

Αντιμέτωπη με τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό της διοργάνωσης, φαινόταν ότι η σκωτσέζικη ομάδα θα έφευγε συντετριμμένη, αλλά πήρε το προβάδισμα με τον Έρικ Μπλακ και, παρά την ισοφάριση του Χουάν Γκόμεζ Γκονζάλες, κέρδισε τον αγώνα με 2-1 χάρη στο γκολ του Τζον Χιούιτ στην παράταση.

Ο Αλφρέντο ντι Στέφανο είχε δηλώσει τότε: «Η Αμπερντίν έχει στοιχεία που δεν αγοράζονται με το χρήμα, έχει ψυχή και ομαδικό πνεύμα, χτισμένα μέσα σε μια οικογενειακή παράδοση».

Αυτό έθεσε την ομάδα από τα βορειοανατολικά της Σκωτίας προ των πυλών για έναν τελικό του UEFA Super Cup εναντίον του Αμβούργου, το οποίο είχε κατακτήσει το Κύπελλο Πρωταθλητριών Ευρώπης για πρώτη φορά το 1983 μετά από μια νίκη με 1-0 επί της Γιουβέντους στον τελικό στην Αθήνα. Συνέχισε με τόση ορμή που κέρδισε και το ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ κόντρα στο Αμβούργο (0-0 το πρώτο ματς, 2-0 το δεύτερο).

Η Λιλ και το Ιντερτότο

Η Λιλ, η πρώην ομάδα του πρώην «ασπρόμαυρου Τσούμπα Άκπομ», αποτελεί μία από τις πιο σταθερές ομάδες της Ligue 1 τα τελευταία χρόνια κι ένα από τα πιο δύσκολα εμπόδια που θα κληθεί να ξεπεράσει ο ΠΑΟΚ.

Με έδρα τη βόρεια Γαλλία, η Λιλ έχει πλούσια ιστορία, έχοντας κατακτήσει το πρωτάθλημα τέσσερις φορές, με πιο πρόσφατη τη σεζόν 2020-21. Έχει επίσης στο παλμαρέ της έξι Κύπελλα Γαλλίας και δύο τίτλους στη Ligue 2.

Από το 1997 μέχρι το 2000, η αντίπαλος του ΠΑΟΚ αγωνιζόταν στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας (Λιγκ 2), ενώ το 2000 προβιβάστηκε στην πρώτη. Πραγματοποίησε καλές εμφανίσεις παίρνοντας μέρος στη διοργάνωση του Champions League τις χρονιές 2002, 2005 και 2006. Το 2004 μάλιστα, κατάφερε να κατακτήσει το Κύπελλο Ιντερτότο, επικρατώντας της πορτογαλικής Λεϊρία με 2-0 με τα γκολ των Ασίμοβιτς και Μουσιλού.

Η «πρωτάρα» Φέγενορντ

Η Φέγενορντ είναι μια ομάδα με περίσσια ευρωπαϊκή εμπειρία, η οποία αγωνίστηκε μάλιστα τελικό του Conference League την σεζόν 2021/22, γνωρίζοντας την ήττα με 1-0 από την Ρόμα.

Είναι μία από τις επιτυχημένες ομάδες της Ολλανδίας, έχοντας κατακτήσει 16 πρωταθλήματα, 14 Κύπελλα και 5 Σούπερ Καπ, ενώ στην Ευρώπη έχει κατακτήσει ένα Κύπελλο Πρωταθλητριών, 2 Κύπελλα UEFA καθώς και ένα Διηπειρωτικό Κύπελλο. Είναι η πρώτη και μοναδική ομάδα από την Ολλανδία που κατέκτησε ευρωπαϊκό τίτλο. Παράλληλα, είναι μία από τις τέσσερις ομάδες που δεν έχουν υποβιβαστεί ποτέ από το ολλανδικό πρωτάθλημα, μαζί με τον Άγιαξ, την Αϊντχόφεν και την Ουτρέχτη.

Ο τελικός του Κυπέλλου UEFA του 1974 διεξήχθη στις 21 Μαΐου 1974 και 29 Μαΐου 1974 μεταξύ της Τότεναμ και της Φέγενορντ, για να αναδειχθεί ο πρωταθλητής του Κυπέλλου UEFA της σεζόν 1973–74 . Η αντίπαλος του Παναθηναϊκού κέρδισε με συνολικό σκορ 4-2.

Η Φέγενορντ κέρδισε αρκετές οριακές νίκες κατά τη διάρκεια της πορείας της προς την κατάκτηση του τίτλου. Προκρίθηκε με εκτός έδρας γκολ εναντίον της Σταντάρ στον τρίτο γύρο και χρειάστηκε παράταση στον επαναληπτικό αγώνα για να νικήσει την πολωνική Ρουχ Χορζόφ στα προημιτελικά. Επιπλέον, πριν από τον τελικό, η Φέγενορντ είχε κερδίσει μόνο έναν από τους πέντε αγώνες που διεξήχθησαν μακριά από την έδρα της.