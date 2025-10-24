Λιλ - ΠΑΟΚ 3-4: Ο «δαιμονισμένος» Δικέφαλος μυρίστηκε αίμα και στην Γαλλία

Ο ΠΑΟΚ υπέγραψε μια από τις πιο ιστορικές νίκες της ευρωπαϊκής του πορείας, επικρατώντας με 3-4 της Λιλ στη Γαλλία, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League, σε ένα ματς που έκοβε την ανάσα μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου πραγματοποίησε ιδανικό πρώτο ημίχρονο, βρίσκοντας τρία γκολ με τους Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς και Κωνσταντέλια, και πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 0-3.

Η Λιλ αντέδρασε δυναμικά στο δεύτερο μέρος, μειώνοντας δύο φορές με κεφαλιές των Αντρέ και Ιγκαμάν, όμως ο Ζίβκοβιτς με δεύτερο προσωπικό γκολ «έγραψε» το 2-4. Οι Γάλλοι δεν παράτησαν το ματς και μείωσαν εκ νέου σε 3-4, πιέζοντας ασφυκτικά ως το τέλος, με τον Τσιφτσή να πραγματοποιεί σωρεία σωτήριων επεμβάσεων και τον Κεντζιόρα να αποβάλλεται στις καθυστερήσεις. Το τελευταίο σφύριγμα βρήκε τον ΠΑΟΚ να πανηγυρίζει μια απίστευτη, επική νίκη που θα μείνει στην ιστορία του συλλόγου. Τρίτη σερί νίκη για τον Δικέφαλο μετά τις επιτυχίες στα ντέρμπι με Ολυμπιακό και ΑΕΚ.

Έτσι παρατάχθηκε ο ΠΑΟΚ στο «Πιερ Μορουά»

Με αρκετές αλλαγές στο αρχικό σχήμα, ο ΠΑΟΚ παρατάχθηκε στη Γαλλία απέναντι στη Λιλ, σε ένα από τα πιο δύσκολα ευρωπαϊκά του παιχνίδια στη φετινή League Phase του Europa League. Ο Ράζβαν Λουτσέσκου εμπιστεύτηκε τον Αντώνη Τσιφτσή κάτω από τα δοκάρια, με την τετράδα της άμυνας να αποτελείται από τους Μπάμπα, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Κένι. Στη μεσαία γραμμή ξεκίνησαν οι Καμαρά και Μεϊτέ, ενώ μπροστά τους κινήθηκε ο Κωνσταντέλιας, έχοντας ρόλο δημιουργού. Στις πτέρυγες αγωνίστηκαν οι Ζίβκοβιτς και Ντεσπόντοφ, ενώ στην κορυφή της επίθεσης βρέθηκε ο Φέντορ Τσάλοφ.

Το ματς

Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και έχασε την πρώτη μεγάλη φάση του ματς στο 6'. Ο Ζίβκοβιτς βρήκε ωραία τον Κωνσταντέλια στον χώρο, εκείνος έκλεισε εσωτερικά, σούταρε στην απέναντι γωνία, απέκρουσε σε κόρνερ ο Οζέρ. Η Λιλ απάντησε το επόμενο τρίλεπτο με δύο σουτ του Πάρδο, είχε απάντηση και στα δύο ο Τσιφτσής.

Στο 15ο λεπτό ο ΠΑΟΚ προχώρησε σε αναγκαστική αλλαγή. Ο Μαντί Καμαρά ένιωσε ενοχλήσεις μετά από μία διεκδίκηση με τον Σαχραουί, στη θέση του πέρασε ο Αλεσάντρο Μπιάνκο.

Στο 18' ο Μεϊτέ «πάγωσε» το «Πιερ Μορουά» και άνοιξε το σκορ για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ με υπομονή γύρισε την μπάλα, ο Ζίβκοβιτς με ψυχραιμία είδε τον Μεϊτε στο ύψος της μεγάλης περιοχής, εκείνος σήκωσε κεφάλι, είδε εστία και με ένα αριστερό πλασέ έκανε το 0-1 για τον Δικέφαλο.

Έχοντας αγωνιστεί στο παρελθόν στην Λιλ. Ο Μεϊτέ δεν πανηγύρισε το γκολ που σημείωσε./EUROKINISSI

Πέντε λεπτά αργότερα, ο Ζίβκοβιτς απο δημιουργός , γίνεται εκτελεστής για να γράψει το 0-2. Ο Μιχαηλίδη με μεγάλη μπαλιά στην πλάτη της άμυνας βρήκε τον Σέρβο ο οποίος πλάσαρε υποδειγματικά τον Οζέρ για να διευρύνει το προβάδισμα του ΠΑΟΚ στο 23'.Ο τρομερός Τσιφτσής συνέχισε να λέει «όχι» στις επιθετικές προσπάθειες των Γάλλων. Άφου σταμάτησε επικίνδυνη σέντρα στην συνέχεια μπλοκάρει το σουτ του Αντρέ.

Το ασπρόμαυρο πάρτι στο «Πιερ Μορούα» δεν είχε τελειωμό. Ο ΠΑΟΚ τριπλασίασε τα τέρματα με τον αρτίστα Κωνσταντέλια στο 42'. Ο διεθνής εξτρεμ του ΠΑΟΚ πήρε τη μπάλα από τον Τσάλοφ, έκλεισε προς τα μέσα και με δεξί συρτο σουτ έστειλε τη μπάλα στην δεξιά γωνία του Οζέρ για το 0-3. Ο Μαυροβούνιος ρέφερι,Νταμπάνοβιτς, έστειλε τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια με τον ΠΑΟΚ μπροστα στο σκορ με 0-3 και το κοινό της Λιλ στο Μορουά να... βράζει.

Ο Κωνσταντέλιας μόλις έχει κάνει το 0-3 / EUROKINISSI

Σε δύο αλλαγές προσώπων σε μία άμυνα που τα είχε χαμένα στο πρώτο ημίχρονο, προχώρησε ο κόουτς των Γάλλων, Ζενεσιό. Ο Μπεμπά πέρασε στην θέση του Νγκόι και Μενιέ στη θέση του Σάντος. Με τους ίδιους έντεκα ξεκίνησε στο δεύτερο μέρος ο Δικέφαλος.

Στο 57' η Λιλ μείωσε σε 1-3 με κεφαλιά του Αντρέ έπειτα απο κόρνερ του Βερντόνκ.Ο Αντρέ σηκώθηκε μόνος και αμαρκάριστος εντός περιοχής και με καρφωτή κεφαλιά μείωσε σε 1-3.

Στο 60' και το 61' ξανά ο Τσιφτσής με μεγάλες επεμβάσεις σταμάτησε τους Ιγκαμάν και Μπεμπά , αποτρέποντας ένα δεύτερο γκολ των Γάλλων σε μικρό χρονικό διάστημα που θα άλλαζε την ροή του ματς.



Το πρέσινγκ και τη κυριαρχία της Λιλ στο επόμενο λεπτό δεκάλεπτο μετά το γκολ, ήταν ασφυκτικά. Το δεύτερο γκολ για του Γάλλους φαινόταν να ερχόταν και ήρθε με τον Ιγκαμάν να κάνει το 2-3 με κεφαλιά στο 68'. Κάκιστες οι αντιδράσεις των παικτών του ΠΑΟΚ στις στημένες φάσεις, οι Γάλλοι έπαιρναν ανενόχλητοι όλες τις μπάλες στον αέρα.



Στο 71' ο Ζιβκοβιτς δεν κατάφερε να κάνει γκολ το πέναλτι που κέρδισε ο Κωνσταντέλιας, όμως , τρία λεπτά αργότερα, πήρε την μπάλα μετά από μαγική ενέργεια του Ντεσποντόφ και εξιλεώθηκε κάνοντας το 2-4 στο 74' με αριστερό πλασέ. Ένα γκολ-ανάσα στο συγκερκιμένο χρονικό σημείο για τον εξαιρετικό επιθετικά Δικέφαλο.

Οι Γάλλοι βρήκαν ξανά απάντηση με τον Ιγκαμάν να κάνει το 3-4 στο 78' . Αδράνεια του Κεντζιόρα και εκτελεστική δεινότητα Ιγκαμάν, ο οποίος με αριστερό σουτ έξω από την περιοχή νίκησε τον Τσιφτσή και έβαλε ξανά φωτιά στο ματς.

Στο 85' μεγάλη απόκρουση του Τσιφτσή σε σουτ εξ' επαφής από τον Μπεμπά, στον οποίο στρώθηκε η μπάλα μετά από άλλη μία κακή αντίδραση της άμυνας του ΠΑΟΚ σε στημένη φάση. Ξεκάθαρα ο κορυφαίος της αναμέτρησης ο κίπερ του ΠΑΟΚ παρά το επιθετικό κρεσέντο των δύο ομάδων.



Το φινάλε του παιχνιδιού ήταν πραγματικό θρίλερ. Στις καθυστερήσεις, ο Κεντζιόρα λίγο έλειψε να σκοράρει αυτογκόλ, καθώς η κεφαλιά του βρήκε το δοκάρι, ενώ στη συνέχεια τραυματίστηκε και βγήκε εκτός με τον ΠΑΟΚ να παίζει για λίγο με 10. Λίγο αργότερα, ο Αντρέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αλλά το τέρμα δεν μέτρησε λόγω οφσάιντ. Ο Κεντζιόρα στη συνέχεια αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη, πριν ολοκληρωθεί το ματς με το συγκλονιστικό 3-4.

Οι συνθέσεις:

Λιλ: Οζέρ, Τιάγκο Σάντος, Μαντί, Ενγκόι (Μπεμπά 46’), Φερντόνκ, Φερνάντες-Πάρδο, Σαραουί (Χάραλντσον 87’), Αντρέ, Κορέια (Ζιρού 61’), Ραγκουμπέρ (Μπουαντί 61’), Ιγκαμανέ.

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Καμαρά (Μπιάνκο 16’), Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ (Πέλκας 81’), Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τσάλοφ (Γιακουμάκης 65’).