Η πολυτιμότερη εντεκάδα της Super League - Υπεροχή του Ολυμπιακού, χωρίς παίκτη η ΑΕΚ

Το επίπεδο της Stoiximan Super League, αναμφίβολα έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Πωλήσεις όπως αυτές του Μπάμπη Κωστούλα στη Μπράιτον με ένα ποσό κοντά στα 40 εκατομμύρια ευρώ ή του Φώτη Ιωαννίδη από τον Παναθηναϊκό στη Σπόρτινγκ για 22 εκατομμύρια ευρώ, επιβεβαιώνουν την άνοδο του πρωταθλήματος στην ευρωπαϊκή αγορά.

Οι αποχωρήσεις σημαντικών παικτών από τη λίγκα κάθε άλλο παρά... έριξε το επίπεδο, αφού όλες οι ομάδες διαθέτουν ακόμα παίκτες υψηλής χρηματιστηριακής αξίας, κάτι που επιβεβαίωσε με τη σειρά του και το Transfermarkt. Η έγκυρη σελίδα, η οποία ασχολείται με την αξία ομάδων και παικτών από όλο τον κόσμο, δημοσίευσε στο προφίλ της στο Instagram την πολυτιμότερη εντεκάδα της Stoiximan Super League, με βάση την αξία των ποδοσφαιριστών.

Το απόλυτο του Ολυμπιακού μεσοαμυντικά και η απουσία της ΑΕΚ

Η εντεκάδα απαρτίζεται από μια πλήρως ερυθρόλευκη άμυνα με τον Τζολάκη (13 εκατ. ευρώ) κάτω από την εστία και τους Κοστίνια (5 εκατ. ευρώ), Ρέτσο (5 εκατ. ευρώ), Πιρόλα (6 εκατ. ευρώ) και Ορτέγκα (6 εκατ. ευρώ) τετράδα στην άμυνα. Μπροστά τους, ο Μουζακίτης των 17 και ο Έσε των 12 εκατομμυρίων αντίστοιχα απαρτίζουν την δυάδα των αμυντικών μέσων, με προωθημένο μπροστά τους τον Κωνσταντέλια (επίσης 17 εκατ. ευρώ) του ΠΑΟΚ. Στα φτερά της επίθεσης, ο Τετέ (11 εκατ. ευρώ) δεξιά και ο Ζαρουρί (8 εκατ. ευρώ) αριστερά εκπροσωπούν τον Παναθηναϊκό στην σύνθεση, ενώ σεντερ φορ της ομάδας είναι ο Τσάλοφ.

Μοναδική ομάδα του Big-4 χωρίς «εκπρόσωπο» η ΑΕΚ, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν 7/11 της εντεκάδας και Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να έχουν από δύο παίκτες μεσοεπιθετικά. Η συνολική αξία της εντεκάδας ξεπερνά τα 105 εκατομμύρια ευρώ, με την σελίδα να αναρωτιέται στη δημοσίευση της αν «θα μπορούσε αυτή η ενδεκάδα να κατακτήσει το πρωτάθλημα».

Αναλυτικά η εντεκάδα του Transfermarkt: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Μουζακίτης, Έσε, Κωνσταντέλιας, Τετέ, Ζαρουρί, Τσάλοφ.