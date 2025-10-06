Super League: Απολύθηκαν μέσα σε ένα 24ωρο πατέρας και υιός Πετράκης

Οι «βαριές» ήττες που γνώρισε η οικογένεια Πετράκη, αρχής γενομένης από την μεγάλη νίκη του Βόλου στην έδρα της Λάρισας με 5-2 και εν συνεχεία με την «εξάρα» του Λεβαδειακού στον Παναιτωλικό, είχαν ως αποτέλεσμα γιός και πατέρας να βρίσκονται πλέον εκτός πάγκων της Stoiximan Super League. Ο Γιώργος Πετράκης αποτελεί ήδη από χθες παρελθόν, ενώ σήμερα τον ίδιο δρόμο ακολούθησε ο πατέρας του Γιάννης, καθώς ανακοινώθηκε και επίσημα η απομάκρυνση του από τον Παναιτωλικό.

Η ήττα για την ομάδα της Λάρισας ήταν πολύ βαριά, ενώ παράλληλα συνεχίζει να «αγνοεί» την χαρά της νίκης στο πρωτάθλημα μετά και την ολοκλήρωση και της 6ης αγωνιστικής, έχοντας συνολικά 4 ισοπαλίες και 2 ήττες. Το τελευταίο αποτέλεσμα, σε συνδυασμό με το μέγεθος της ήττας ήταν η αφορμή για την λύση της συνεργασίας με τον προπονητή της ομάδας, Γιώργο Πετράκη.

Μία ημέρα μετά το παιχνίδι ανάμεσα σε ΑΕΛ και Βόλο, ο Λεβαδειακός υποδέχθηκε τον Παναιτωλικό, του Γιάννη Πετράκη. Η ομάδα της Λιβαδειάς ήταν εντυπωσιακή, καθώς «ισοπέδωσε» τους Αγρινιώτες, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει πολύ άσχημα τη φετινή σεζόν, έχοντας 4 βαθμούς και βρίσκονται στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας.

Τα συνεχή αρνητικά αποτελέσματα, με 4 ήττες και τη χειρότερη άμυνα με 12 γκολ παθητικό, είχαν προκαλέσει προβληματισμό στη διοίκηση, και η βαριά ήττα στη Λιβαδειά φαίνεται πως ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Οι ιθύνοντες της ομάδας του Αγρίνιου, ανακοίνωσαν σήμερα (Τετάρτη 6/10) την λήξη της συνεργάσιας τους με τον Κρητικό προπονητή, με τα ονόματα των Αναστασιού και Μαλεζά να έχουν ήδη «πέσει» στο τραπέζι .

Η εβδομάδα αυτή ήταν… καταστροφική για τους προπονητές των ομάδως της Super League, καθώς αυτή ήταν η τρίτη απομάκρυνση προπονητή μέσα σε δύο μέρες, καθώς απολύθηκε και ο Σάββας Παντελίδης από τον Αστέρα Τρίπολης, μετά την ήττα απο τον Πανσερραϊκό.