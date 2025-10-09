Παναιτωλικός: Το συγκινητικό «αντίο» του Πετράκη - Παρέλαβε την ομάδα ο Αναστασίου

Ο Γιάννης Πετράκης φεύγει όπως ήρθε στον Παναιτωλικό, ως κύριος. Σε μια σπάνια εικόνα, ειδικά στην ελληνική πραγματικότητα, ο Κρητικός τεχνικός βρέθηκε στο «Emileon» πριν την προπόνηση της Πέμπτης (9/10), αγκάλιασε τον διάδοχο του στην τεχνική ηγεσία, Γιάννη Αναστασίου και αποχαιρέτησε τους μέχρι πρότινος ποδοσφαιριστές του με μια ομιλία από τα βάθη της καρδιάς του.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που δούλεψα σε αυτό το σωματείο και με τη συνεργασία που είχαμε αυτά τα δύο χρόνια με όλους εσάς. Η δουλειά μας είναι τέτοια. Όλα συμβαίνουν για έναν καλό λόγο. Εύχομαι από την καρδιά μου τα καλύτερα στην ομάδα. Πιστεύω πάρα πολύ σε εσάς και μην ξεχνάτε να πιστεύετε εσείς στον εαυτό σας. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ για όλα», είπε ο Πετράκης, όντας φανερά συγκινημένος.

Ο Γιάννης Πετράκης με τον Γιάννη Αναστασίου / Eurokinissi

Από την πλευρά των ποδοσφαιριστών, ο εκ των αρχηγών Σεμπάστιαν Μλάντεν, ο οποίος ήταν επίσης φανερά φορτισμένος ανέφερε: «Όλοι σκέφτονται το ίδιο. Πρώτα από όλα ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον χαρακτήρα, τον άνθρωπο που είσαι. Θεωρούμε ότι πάντα ήσουν δίκαιος και είμαστε πολύ χαρούμενοι που είχαμε την ευκαιρία να δουλέψουμε μαζί σου. Σε ευχαριστούμε για όλα».

Ο Γιάννης Πετράκης στην συνέχεια ευχαρίστησε όλους τους παίκτες, και μάλιστα τους αγκάλιασε έναν έναν, με το «αντίο» του στο κλαμπ να είναι όπως αξίζει και στις δυο πλευρές.